原标题：治理保健品市场乱象须提高违法成本

据报道，记者从“权健事件”等联合调查组获悉，权健自然医学科技发展有限公司实际控制人束某某等18名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

2019年1月1日，天津市公安机关对权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪立案侦查。1月2日，对在权健肿瘤医院涉嫌非法行医的朱某某立案侦查。截至1月7日，已对束某某（男，51岁，权健公司实际控制人）等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，对另2名犯罪嫌疑人依法取保候审。相关工作正在开展中。

有网民认为，治理保健品市场乱象，当务之急是强化法治，并且进行警示教育，既要让不法分子付出高昂的违法代价，也要让公众客观认识保健品的“疗效”，并且建议将保健品纳入专项监管。

网民“纪玉”说，随着“权健案”的不断深入，保健品市场乱象也被集中曝光。一些产品在销售过程中，或是把“疗效”吹得神乎其神，甚至忽悠患者放弃正规治疗；或是与消费者大套近乎、嘘寒问暖，又是“专家会诊”，又是“免费体检”，又是“免费旅游”，套路重重，让消费者深陷其中……种种乱象，坑害消费者，扰乱市场秩序。

“对保健品不能一概而论，好的保健品有一定辅助作用，有其存在的价值，但应该加强保健品市场监管，严厉打击假冒伪劣行为。最好从源头立规矩，在日常监管上下功夫，严把质量和价格关。”网民“李长瑞”说。

网民呼吁，对于保健品监管，亟须扎紧法治的“篱笆”，建议将保健品纳入专项监管。

网民“潘书鸿”说，“药品有药品规范，食品有食品的规范，保健品发展迅猛，却没有专门规范”，标准模糊使得保健品处于灰色地带。因此，建议政府部门考虑是否要将保健品纳入专门的监管范围，制定明确的行业标准，杜绝虚假宣传。

（记者 曾德金 整理）

(责编：朱江、仝宗莉)