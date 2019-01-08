原标题：抢票软件藏猫儿腻：100个加速包 也没抢到票

“每分钟‘光速’抢票100次，已经用了100个加速包，我咋就还抢不到票呢？”说起这几天的遭遇，白领张浩连连摇头叹息。随着抢票大战进入白热化阶段。面对“一票难求”，很多人买起了“加速包”、“加速套餐”和VIP卡，但钱砸了不少还是很难换来车票，抢票软件的猫儿腻也再度引发网友吐槽。

加速包被吐槽“无用”

“各位亲，求大家助力帮我点击下呀！”为了抢两张平遥古城站到高碑店东站的动车票，张浩没少“骚扰”微信好友，常常发送“邀好友抢票加速”分享链接。

买加速包能有用吗？虽然怀疑，但看到加速套餐上飙升的成功率，求票心切的他决定试一次。每个好友点击就能贡献几个加速包，积少成多，他终于攒到86个加速包，又花14元买下14个加速包，最终凑齐100个加速包，抢票速度升级到仅次于VIP的“光速”。可等了快一天时间，直到抢票次数显示8万多次时，他失去了耐心，决定倒3次车回家。

在携程、去哪儿、途牛、同程、美团、智行、驴妈妈等多个软件上，抢票板块都是“标配”。记者逐家平台测试发现，虽然细节略有区别，但它们都离不开一个原则：抢票套餐的费用越高，显示抢票的成功率就越大。但尽管购买了88元的某抢票软件平台VIP年卡，王晓珊仍旧没抢到回家的票。“一步到位买了最贵的，可抢票几率差别并不大！”她感慨道。

“票源紧俏时加速包根本没用，淡季时有时有用。”常年坐火车出差的宋迎分享了自己多次抢票的经验之谈。

“技术黄牛”遭质疑

樊石是一家互联网企业的程序员，他认为抢票软件的原理并不复杂——从技术角度来说，抢票软件采用机器代替人工下单，通过自动刷新余票、自动识别验证码、自动提交订单等方式操作，抢票效率自然比人要高。他说，抢票软件都是第三方辅助软件而已，票源仍在12306平台，抢票成功率仅取决于12306是否还有余票。

不同价位的加速包对应着不同百分比的抢票成功率，但这些数字准确吗？一家抢票平台工作人员透露，抢票成功率是根据往年春运该车次的热门程度、乘车人次、排班计划等数据得出的，“数字仅供参考”。

“我用了50个加速包也没抢到一张票，结果在12306上抢到了。”这样的感慨不时在网友中出现，极速抢票可能还拼不过普通购票，让花钱买加速包的用户直呼“被坑了”。

部分抢票软件还存在变相默认勾选加速包的情况，搭售现象仍然存在。记者测试发现，如果用户要取消“加速包”，页面上的位置十分隐蔽，一不小心就会多花冤枉钱。

各家抢票软件的官方口径均称自己“并非黄牛”，但另外一种舆论认为，通过技术抢票也算黄牛。某媒体昨天发起了一项三千余人参与的投票：“你认为抢票软件的收费合理吗？”84%的用户选择了“不合理”——利用技术优势套利，不但不创造价值，反而加剧了不平等。

官方候补购票功能待检验

对于购票难的情况，铁路部门有所行动，今年在12306官方客户端首次启动了“候补购票”的新功能：如果当前车票已经售完，用户可以支付预付款，当网上有人进行退票、改签操作时，系统会根据排序，自动将车票划入乘客的购票账户。这个新功能，被社会大众解读为“官方抢票”。“官方抢票”可否匹敌抢票软件？旅游爱好者、网友“爱四季”今年准备抢一张从北京去深圳的火车票，却发现12306平台只在发售当天才能“捡漏儿”，这对于春节前焦急等待票源的人来说有点“鸡肋”，很多用户担心票源早被抢票软件第一时间瓜分了。为了防止候补落空，她还是提前买了一张全价飞机票，一旦刷到火车票再退机票。

对于新功能，网友们的评价很极端，有些人称赞新功能非常好用，但质疑声也席卷而来：“并不会增加买到票的概率”、“所有人都自动抢票，最后还得拼预约手速”……

目前，节前铁路出行高峰还未到来，官方候补购票的功能还有待验证。多名网友表示，期盼官方候补购票功能真正发挥作用，这样才能让市面上参差不齐的购票软件生存空间越来越小。

(责编：杨曦、仝宗莉)