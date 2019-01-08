原标题：今日视点：新年降准定基调稳预期 货币政策工具箱丰富

新年伊始，中国人民银行即宣布于1月15日和25日分次下调金融机构存款准备金率1个百分点。这为2018年岁末中央经济工作会议提出的“稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕”提供了强有力的注脚，胜过此前一切市场解读。与降准消息同时发布的央行2019年九大工作重点中，“稳健的货币政策保持松紧适度”列第一位。

货币政策“稳健”“松紧适度”的选择，取决于国内经济的基本面及国际发展形势的预判。当前，中国经济增长稳定，预计今年能够实现6.5%的目标，企业利润增加，税收和工资收入也处于适当水平，消费成为增长的主要驱动力，并有望持续发力。与此同时，美联储加息进程接近尾声，对人民币汇率压力减小，中美贸易摩擦按下暂停键，有利于国内出口形势。这些国内外综合因素，为货币政策选择释放了空间。而此次开年即宣布一个百分点的大幅度降准，显示了央行更加鲜明的态度，有利于形成稳定的市场预期。

同时，对于2019年，中央经济工作会议提出，“我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期”， “稳中有变、变中有忧”，“外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”。这也是央行降准决策的一个重要依据。虽然2018年央行施行了多次降准，目前存准率依然在12.5%-14.5%水平，在“稳健”和“松紧适度”这一主基调下，后续降准仍是货币政策工具的主要选项。

再者，根据中央经济工作会议精神，坚持房住不炒定位，落实因城施策、分类指导原则，夯实城市政府主体责任，结合国内房地产行业投资、销售等走势判断，在不影响房地产调控成果的前提下，降息也在货币政策工具选项之内。

另外，针对此次降准，央行也明确指出，这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动，有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。所以，货币政策松紧适度的侧重点还在于支持小微和民营企业。与中央经济工作会议表述的“解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题”一脉相承。

为此，央行2018年的多次定向降准，日常使用的MLF，以及于2018年12月份创设TMLF，今年起放宽普惠金融定向降准考核标准，将考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”等创新工具，都紧紧围绕上述宗旨。正如年初国务院总理李克强考察中国银行时所表示，要通过发展壮大普惠金融，更大力度支持民营企业和小微企业，进一步激发市场活力、扩大就业，实现包容性发展。

此外，中央经济工作会议提出，改善货币政策传导机制，央行今年重点工作也列示“切实疏通货币政策传导机制”。这方面，除了优化MPA考核，制定授信尽职免责细则等配套措施，畅通股市、债市等非信贷途径，加大结构性改革力度，形成多部门合力，也值得期待。

(责编：朱江、仝宗莉)