普通面膜冒充医美面膜 成本3元叫价至少翻5倍

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“比普通面膜安全、效果好！痘痘、痘印、敏感肌都能用”……时下，医美面膜广告势头强劲。原本医疗机构用于皮肤治疗的医美面膜，因主打医用、安全，备受美容达人青睐。
但其中，很多普通面膜打着医美面膜的旗号在朋友圈、微信群、QQ群、电商等平台销售。一片普通面膜成本价仅三四元，层层包装打上医美标签后，价格至少翻涨5倍。
普通面膜浑水摸鱼“蹭热度”
做完微整容手术，陈女士在某电商平台购买了一款名为“寡肽舒缓修护蚕丝冰膜”的医美面膜。不料，使用后皮肤瘙痒、红斑遍布，“找医疗机构鉴定其实就是普通面膜，真是害人不浅。”陈女士说。
医美面膜属于医疗器械，注册为“械字号”；而普通面膜属于化妆品，注册为“妆字号”。陈女士购买的这款面膜是注册为“妆字号”的普通面膜，但其广告称可在做完医美项目后用来镇静、修复皮肤。一些美容诊所向客户大力推荐，称“褪红、消炎效果很好”。
业内人士表示，医美面膜被称为医用敷料，针对皮肤治疗和美容手术术后的修复，成分多是透明质酸、活性胶原等，主要在医疗机构销售。
“‘械字号’需要严格按照国家医疗器械标准生产，更严格、更规范。”广东省中医院皮肤科副主任莫秀梅说，医美面膜成分比较单一，针对性更强，防腐剂等添加少，经过无菌生产后安全性较强，可直接用于皮肤伤口。
医美面膜逐渐走红，一些普通面膜也来“蹭热度”。在电商平台，大量普通面膜以医美名义售卖。例如，一款名为“伊肤泉舒缓修复保湿面膜”的产品，在宣传中写着医美字样，声称可用于微针、水光等医美手术的术后修复。但其实这款产品只是普通面膜。
在朋友圈里，还有一些号称进口的医美面膜，产品说明上找不到任何备案信息。
莫秀梅说，普通面膜冒充医美面膜存在不少隐患。化妆品面膜有香精、添加剂等成分，如果是美容术后或者有伤口的皮肤使用存在危险。
贴医美标签普通面膜身价倍增
许多化妆品生产厂家瞄准这一市场，把普通面膜贴上医美标签，通过微商、直播、美容诊所等渠道销售，价格翻了几倍。
在国内规模最大的化妆品展示交易中心广州美博城，很多化妆品生产加工厂家都表示，可以代工生产医美面膜。一片面膜的订单价3至5元不等，销售价15元以上。有商家称“卖得很好”“太便宜了消费者不会信”。
广州楚美化妆品科技有限公司的工作人员展示了一款“水涟肌透明质酸多肽修护面膜”，显示化妆品生产许可证为“粤妆”。工作人员称，此款面膜没有添加防腐剂、香精，在破皮情况下使用也不会感染、不会滋生细菌，跟“械字号”的面膜差不多，“生产了两三年，没有发生不良反应”。
“这里大部分医美面膜都不是‘械字号’。‘械字号’面膜和‘妆字号’面膜配方差不多，就是证件不一样。”一家生物科技有限公司的销售人员说，他们的面膜可以用于痘痘肌、晒伤、祛斑后的人群，一些美容诊所长期进货。
一些宣称代工医美面膜的厂家介绍，微商群体是他们的主要客户。一家公司的工作人员展示了一款名为“医美·玛蒂莎”的“妆字号”面膜，包装说明称适合“激光镭射及微针疗程损伤肌肤”。工作人员说，他们的客户群大部分是网络主播，一些主播每周进货上千盒。一盒面膜进货价格不到30元，销售价格达上百元。
对误导消费者和虚假宣传应严厉打击
根据化妆品卫生监督条例，化妆品的广告宣传中不得有“化妆品名称、制法、效用或者性能有虚假夸大”“宣传医疗作用”的内容。一些电商平台对化妆品广告宣传也有相关规定。
但事实上，一些卖家明目张胆地公开违规销售，并没有引起电商平台的重视。广东省医学会医事法学分会主任宋儒亮认为，电商平台应加强审核与监管，否则，一旦发生消费纠纷，也要承担相应的责任。
“相对电商平台，通过朋友圈、微信群等售卖，由于私密性强、规模小，监管相对更难。”宋儒亮说，对于超过审批许可范围的经营宣传、打着医美旗号误导消费者和虚假宣传的情况，监管部门应该按照《医疗器械监督管理条例》《化妆品卫生监督条例》《医疗美容服务管理办法》等相关法律法规予以打击和处罚。
“虽然安全性较强，但医美面膜也不是人人都适用。医美面膜更多针对皮肤创伤、皮肤修复，并不能解决所有问题，一些使用正规‘械字号’医美面膜后过敏的情况也不少见。”莫秀梅建议，消费者应该避免盲目跟风，谨慎选择，尽量通过医院、药店等正规平台购买。
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