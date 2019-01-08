原标题：信息消费发展潜力巨大 2018年规模达5万亿

记者从中国信息通信研究院最新获悉，2018年我国信息消费规模约5万亿元，同比增长13%。目前央地正在密集出台多项信息消费鼓励政策和措施。其中，可穿戴设备、虚拟现实、智能服务机器人等中高端领域成政策支持重点。业内称，我国信息消费或加速扩容，并成为扩内需的重要力量。

中国信通院政策与经济研究所产业发展研究部副主任张丽向《经济参考报》记者表示，信息消费在扩大内需、带动其他领域消费方面的作用日益凸显，新型信息消费发展迅猛，孕育形成了新的经济增长点。但发展信息消费也面临潜力尚未充分释放、有效供给创新不足等一系列问题和挑战。

根据相关发展规划，到2020年，我国信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，并拉动相关领域产出达到15万亿元。2019年全国工业和信息化工作会议明确，将持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新，推动消费类电子产品智能化升级。

工信部表示，将从信息消费供需结构变化出发，突出创新驱动发展，提升有效供给能力，加速激发市场活力。以信息消费升级充分释放内需潜力，带动产业转型升级，促进经济社会持续健康发展。

“随着新模式、新业态、新技术、新产品的不断涌现，我国信息消费发展潜力巨大。”张丽表示，下一步的主要举措，一方面是增强产品和服务供给能力，提升供给质量，推动信息产品创新和产业化升级。另一方面是扩大信息消费群体覆盖面，增强全民获得感，加快信息终端普及和升级。同时也需要营造高效便捷、安全可信、公平有序的信息消费环境。

(责编：杨曦、仝宗莉)