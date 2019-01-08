京城首套房贷款利率最低上浮5% 部分银行对定价“口风松动”

本报记者 刘 萌
新年开局，关于多地房贷利率松动的消息再次引发热议。那么，北京地区的市场情况如何？《证券日报》记者日前走访调查多家银行和房产中介机构了解到，首套房贷款主流利率是基准利率上浮10%，二套房贷款利率为以基准利率为基础上浮20%。
不过，有个别银行首套房贷款利率下调为基准利率上浮5%；同时，去年利率上浮程度较高（40%）的部分银行的首套房贷款利率已经回归的行业主流利率水平。
值得关注的是，受近日央行降准等消息影响，部分银行和房产中介机构口风有所松动，有工作人员直言：“我们在等通知，不排除月底利率下调。”
首套房贷款利率最低上浮5%
银行利率水平通常是信贷环境的“风向标”。以往，年初都是银行按揭贷款比较宽松的时候。今年元旦过后，《证券日报》记者通过走访再次印证了此规律。
在某银行总部设在北京的股份制银行网点，个贷经理告诉《证券日报》记者，“目前我行首套房贷款利率下调为基准利率上浮5%，除部分征信有瑕疵的客户，多数客户都能获批。面签后5天左右即可批贷，过户后1个月之内可以放款。”
该人士表示，“目前我行根据贷款金额区分是否需要提交工资流水证明，月供1万元以下的都不用提交；如果贷款人（已婚客户需夫妻双方）在国企或500强企业工作则条件更加宽松，一般月供在2万元以下或贷款总额在400万元以下则不用提交。”
以某国有大行为例，该行北京营业部的工作人员表示：“目前我行首套房贷款执行基准利率上浮10%，一般面签后3天批贷，抵押登记后3个工作日就能放款。”
同时，上述银行工作人员还表示：“贷款金额在300万元以内，不论单位属于国企、私企，客户都不需要提交工资流水证明。”
以去年利率上浮程度很高、近乎“停贷”的某股份制银行为例，《证券日报》记者在今年元旦过后咨询房贷政策时，工作人员回答称：“我行去年额度紧张利率偏高，房贷单子做的特别少，不过，今年也开始执行基准利率上浮10%，收入证明和工资流水缺一不可。”
另一家股份制银行去年12月份执行的利率也是较基准利率上浮较高，其工作人员近期表示：“目前，我行首套房贷款利率上浮10%，批贷后大概一个月放款。”
根据《证券日报》记者走访调查的情况来看，除一家银行首套房可申请基准利率上浮5%外，其余数十家银行全部执行基准利率上浮10%的标准。这与去年年末首套房最低上浮10%，部分银行执行基准利率上浮15%-30%的情况有所不同。
当然，还有部分银行的额度状况并不明朗。以某股份制银行为例，个贷经理表示：“首套房上浮10%。不过，我们银行的流程是先批贷，再由北京分行统一调配额度，具体额度以及放款时间都不好估计。”
还有某城商行个贷经理对《证券日报》记者表示，“今年还没有走完完整的一单，不清楚总行新政策怎样，去年一般在批贷后一个半月放款。”
部分银行和中介“口风松动”
与去年12月份银行和中介的回答不同，受近日降准消息以及一季度按揭贷款相对宽松环境影响，有银行和中介机构对于未来房贷利率走势预期的口风有所松动。
以某股份制银行为例，在《证券日报》记者咨询“今年利率是否会调整”时，银行工作人员表示：“我们也在等通知，不排除月底下调利率。”
某国有大行工作人员也表示：“本月会有两次降准，贷款规模会扩大，利率有下调的可能，但是最终要等总行的通知。”
相比于银行，房产中介的回答则更加直白。
北京市朝阳区某房产中介经纪人告诉《证券日报》记者：“降准对于购房者来说，很可能主要体现在额度宽松和利率下调方面。”
另一家房产中介的经纪人则表示：“一季度形势较好，不少银行对于房贷业务的积极性高了些，前段时间合作很少的银行也开始接单了，除了中资银行，我们和外资银行的合作也多了一些。”
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