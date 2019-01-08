原标题：10亿元特大海外医疗诈骗案告破

警方突入犯罪窝点

30余万元的“癌盾”实际价值仅几百元

昨天上午，公安部在京召开新闻发布会，通报公安部组织指挥浙江等地公安机关破获特大海外医疗诈骗案有关情况。

公安部刑侦局副局长陈士渠介绍，近日，公安部统一指挥部署，辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、湖南、重庆等地公安机关密切配合，浙江公安机关成功打掉一个以海外医疗名义实施诈骗的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人132名，冻结涉案资金7000余万元，破获案件2000余起，扣押假药3000余箱及一大批涉案物品，涉案金额近10亿元。

以免费出国游诱骗600余万元

今年1月，浙江嘉兴市公安局接到群众王女士报案称，2016至2017年期间，她被嘉兴一美容院以免费出国旅游为名，诱骗购买名为“癌盾”的药品等方式诈骗600余万元。浙江省、嘉兴市两级公安机关对此高度重视，迅速组织专门力量开展案件侦办工作。

经初步侦查，发现以大连思兰德生物科技有限公司为首的犯罪团伙，涉嫌通过美容院寻找高收入、高消费受害人，再以免费豪华旅游名义诱骗受害人到海外，进而通过海外医院体检、虚假解读体检报告，谎称受害人系患癌高风险人员等，诱骗受害人赴海外治疗、购买昂贵“药品”，进而实施诈骗。

该团伙组织严密、分工明确，人数众多，涉及相关案件2000余起，涉案金额近10亿元。

7省市公安机关统一收网

案情上报后，公安部对此高度重视，将其列为督办案件。4月24日，在公安部统一指挥部署下，辽宁、江苏、广东、黑龙江、吉林、北京、浙江等地公安机关统一开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人90名。

此后，公安部继续组织分步推进案件侦办工作，湖南、重庆等地公安机关又相继抓获嫌疑人42名。至此，该案共抓获犯罪嫌疑人132名，扣押涉案电脑156台、手机300余部，冻结银行卡500多张及资金7000余万元，查封假药仓库3个，扣押假药3000余箱，彻底摧毁了该犯罪集团。

挑选“优质客户”雇佣假医生

记者了解到，经查，自2014年起，大连思兰德生物科技有限公司在全国范围物色代理商，由代理商发展下线美容院，再由美容院物色受害人，进而实施海外医疗诈骗，并形成了一条“前期有优质客户筛选，免费旅游，诱骗出境，中期有医疗会诊，实施诈骗，后期有客户回访，制作网站，掩盖事实”的“线型”诈骗产业链。

该公司将“优质客户”锁定在经济条件优越、身体健康、不懂英文，且非从事医疗、法律工作的人员；随后安排区域代理商和美容店将受害人带至美国、泰国等国免费豪华旅游，通过诱骗被害人参加境外医院体检、在当地高级酒店举办医疗说明会等；进而雇佣假医生虚假解读体检报告，并谎称被害人有罹患癌高风险病趋向，向其推销所谓的国外先进抗癌药品“癌盾”，以及调节荷尔蒙、排毒等抗癌项目，通过收取高额费用实施诈骗。

39.8万元“癌盾”实际价值仅几百

在此过程中，该公司将不具备医生身份的公司销售人员包装成美国医疗机构执行医生、美国某生物医学院客座教授等，在对美容院前期收集的被害人身体状况、遗传病史、家庭财产和自主状况等进行分析基础上“对症下药”，以此诱骗受害人。

经检测，所谓“癌盾”的主要成分为番茄红素和青花素。为规避监管，该公司通过国内生产，出口美国后再进口，将“癌盾”灌装入自行设计的外包装盒内，贴上美国原装进口标签。“癌盾”分为1号、3号、5号和9号等型号，分别以人民币9.8万至39.8万的价格出售给受害人配合治疗，而实际价值仅为几百元。

诈骗得手后，大连思兰德生物科技有限公司及代理商和美容院按预设的比例进行分成。

警方提醒不要轻信海外体检结果

陈士渠表示，近年来此类诱骗我国公民赴境外检查身体、治疗疾病进而实施诈骗的案件多发，犯罪团伙采取公司化模式运作，精心编制诈骗陷阱，掩饰诈骗手法，犯罪手段欺骗性强、危害大，严重损害广大公民合法权益。

下一步，公安机关将加强分析研判、多措并举，依法严厉打击此类犯罪。同时，公安机关提醒广大群众，面对各种免费赴海外旅游体检的项目，一定要提高警惕，防范免费项目中的陷阱；不要轻信海外体检医疗检测结果，对有异议的，要检查复核，防止被骗；不要盲目追求进口保健品、药品，对确有疾病的，要征求医生的意见建议。

文/本报记者 高语阳

(责编：仝宗莉、杨曦)