原标题：“教科书式老赖”案中案黄淑芬胜诉

近日，备受热议的“教科书式老赖”一案又有新进展。因“老赖”出资其女名下房产，受害人儿子将“老赖”及“老赖”女儿告上法庭。12月5日，河北唐山市路南区人民法院对“教科书式老赖”财产分割案一审宣判，驳回原告赵勇主张涉案房产的诉讼请求，判决“老赖”黄淑芬对涉案财产确有出资，但房产不归其个人所有。对此，赵勇表示，未来不排除上诉的可能，具体情况将与律师一同商议。而黄淑芬方也表示，将开始维护自己的合法权益。

“教科书式老赖”

拒付赔偿款引出案中案

2015年，河北唐山的赵勇父亲赵香斌遭遇车祸成重伤，经两年治疗最终抢救无效去世。其间，肇事司机黄淑芬以还贷款的理由，拒绝支付法院判决的85万余元赔偿款。

此后，赵勇在网络上发布黄淑芬拖欠赔偿的视频在网络上引发热议。赵勇在视频中指认称，黄淑芬的女儿刘明月，用她的名字协助黄淑芬在车祸后第二个月买房买车，并成功转移财产，总价超百万。之后，有网友将黄淑芬称为“教科书式老赖”。

因黄淑芬拒不履行法院判决，法院于2017年9月7日将黄淑芬纳入失信被执行人名单，并限制其高消费。

2017年12月1日，唐山市中级人民法院公布黄淑芬案进展称，已将黄淑芬女儿刘明月名下的一处房产依法查封，理由是该房产的首付款和还贷款中均有黄淑芬出资。

据此，赵勇提起“确认黄淑芬在女儿刘明月名下房产中所占份额”的民事诉讼案。8月22日，该案在唐山市路南区法院开庭。

法院宣判黄淑芬胜诉

涉案房产不归其个人所有

12月5日，“教科书式老赖”又添新进展，河北唐山市路南区人民法院对黄淑芬、刘明月财产分割案一审宣判，法院判决黄淑芬胜诉。

据判决书显示，原告赵勇认为，被告黄淑芬在发生交通肇事及法院判决黄承担责任后，黄淑芬有能力履行法院判决但拒不履行。但被告刘明月位于唐山市路南区的一处房产，黄淑芬拥有70%的所有权，故提起诉讼。

判决书中称，被告黄淑芬与刘明月系母女关系，黄淑芬离异，二人共同生活，家庭成员只有其母女两人。而刘明月名下房产的购房定金和首付款，系黄淑芬以刘明月名义分别于2014年7月、8月交纳的。2015年12月3日，黄淑芬、刘明月共同办理房屋贷款手续，房屋首付款和还贷中均有黄淑芬的出资。

法院查明，2015年12月，刘明月因购买涉案房产向银行申请个人住房贷款35万元，期限5年。但银行经审查认为刘明月偿贷能力较低，故建议增加黄淑芬作为共同借款人。法院认为，黄淑芬作为共同借款人在贷款协议上签字，是因为黄、刘二人的母女关系。银行认定房产是属于二人共同共有的，故批准贷款。但是，购房合同上并无黄淑芬的名字。

基于此，唐山市路南区人民法院法官在庭审后宣判，综合考虑涉案房产的整个购买过程，黄淑芬未作为共有人在购房合同上签字的事实。根据物权法定原则，涉案房产应为刘明月个人所有。虽有证据能够证实黄淑芬对涉案房产确有出资，但原告以此为由，主张涉案房产为黄淑芬和刘明月共同共有，于法无据。故驳回原告主张涉案房产的诉讼请求。

受害者儿子赵勇：

是否上诉还要商议

5日下午，赵勇对北青报记者说，“房屋的购房合同上虽然是刘明月的名字，但留的联系方式却是黄淑芬的，房产的首付和贷款她都有出资。对于这个判决结果我很无奈，但还是要接受法院判决的这个结果。”赵勇表示，黄淑芬还差75万多的款项没有还清，未来他不排除继续上诉的可能。“我现在都开始工作了，但是我不会放弃追究她的责任。”

赵勇的代理律师岳屾山告诉北青报记者，起诉黄淑芬主要是确认她在购买房屋中的份额。“黄淑芬撞人以后，在执行法院赔偿期间，一直有钱还房贷，这是有银行流水的。我们起诉她，主要是确认她在房屋里的份额。把她在房屋里的那部分份额分出来，然后申请执行赔偿。现在法院判决结果出来了，关于未来是否上诉，还要再商议。”

黄淑芬：

没有转移财产

对于此判决结果，黄淑芬方表示并不意外。黄淑芬的代理律师李滨告诉北青报记者，法院的判决表明被告无理的诉求被驳回，被告的诉求没有事实依据与法律依据。下一步，黄淑芬的维权工作会继续下去，起诉替赵勇编拍虚假视频的人、转发虚假视频的网络大V和称她“违反公正良俗”的一家公司。

5日下午，黄淑芬对北青报记者说，她没有转移财产，“房子是2014年买的，那时候交通事故还没有发生。”而对于涉事房屋的还贷款项，黄淑芬表示，“还贷一直是女儿还。”

黄淑芬称，赵勇发布的网络视频含有虚假成分。“赵勇的视频有虚假的内容。出事以后，我想找工作都找不到。我女儿的工作也停了，就靠家里人给生活费维持生活。”

文/本报记者 李涛 实习生 张夕

(责编：仝宗莉、杨曦)