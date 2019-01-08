原标题：人民币汇率昨天跌破6.88

本报讯（记者 程婕）昨天，人民币对美元汇率结束之前几日的连续上涨，出现明显回调。中国外汇交易中心数据显示，人民币对美元中间价下调123个基点，报6.8599。截至昨天，人民币在岸汇率官方收盘价为6.8837，比上一交易日收盘价6.8662下跌175基点；离岸人民币汇率报6.8845，盘中曾跌破6.90。

9月21日，人民币对美元中间价反弹至6.8357元，随后一路下挫至10月31日的6.9646元。在多重因素的刺激下，在岸和离岸人民币汇率在12月3日和4日两天出现飙升，盘中均升破6.84关口。在岸人民币两天累计大涨逾千点，涨幅超过1.5%。

12月4日，人民币对美元中间价上调492个基点至6.8939元。第二天，人民币对美元中间价再度上调463个基点至6.8476元，创下2018年9月25日以来的最高值。两个交易日内人民币对美元中间价上升了955个基点，升值接近1.4%。

12月5日，在岸、离岸人民币对美元出现回调，吐出了前一交易日的部分涨幅。6日人民币对美元中间价也在连续两日大涨后下跌调整。离岸和在岸人民币汇率也大幅走低。

业内人士普遍认为，在多重因素的影响下，人民币对美元年内“破7”的担忧已基本可以解除，但考虑到国内外形势，人民币也没有趋势性升值的动力。因此，年底前人民币汇率出现持续单边走势的可能性不大，总体上将围绕6.90一线小幅波动。

FXTM富拓中国市场分析师刘敏指出，今年6月份以来，央行及外汇局高层不断重申既保持汇率弹性，又坚持底线思维，即既尊重市场运行趋势，又要适时过滤市场波动中的非理性成分。因此人民币总体来讲仍需要保持在一个动态平衡的水平，在可见的未来，虽然“破7”的可能性降低，但不排除区间震荡的可能性，而中美贸易摩擦也可能还有变数，人民币并不具备就此反转的条件。

中行国际金融研究所最新出炉的《2019年经济金融展望报告》指出，2019年人民币对美元汇率将“稳中趋贬”，但仍在可控区间，人民币单边大幅贬值的空间不大。该研究所研究员王有鑫认为，中国经济已经连续13个季度保持在6.5%-6.9%这个区间，市场对中国经济增长的信心比较强，有利于人民币的稳定。

(责编：仝宗莉、杨曦)