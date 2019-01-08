原标题：“华为概念股”半天蒸发700亿

昨天，华为创始人任正非的长女、华为首席财务官孟晚舟被加拿大警方暂扣的消息，被各方证实且不断发酵。受其利空消息影响，华为核心概念股受到牵累，半天市值蒸发700亿。

聚焦

华为核心供应商股票昨集体下跌

昨天早盘华为核心供应商相关股票集体重挫，截至上午收盘，32只华为核心供应商股票市值蒸发近300亿元，港股、台股等市场相关股票也均现重挫。粗略计算，A股、港股、台股市场相关股票，仅当天上午市值蒸发超700亿元。

据了解，部分行情软件上并没有“华为概念股”。北京青年报记者注意到，华为近期在深圳召开核心应用商大会上，首次公布其核心供应商名单，这就是华为概念股的雏形。A股市场上有32只股票为华为核心供应商公司。

公开资料显示，2017年华为是全球第五大半导体芯片买家，采购总额约140亿美元，相比去年增长32.1%。从华为50家核心供应厂商看，PC、手机、平板等个人产品的上游供应商主要覆盖从数据采集和通信环节的感知器、射频连接器，到数据处理环节的芯片设计，关键芯片（包含CPU芯片，NFC无线通信芯片、射频芯片和电源管理芯片四大类），存储（主要有闪存NAND、内存RAND和硬盘），以及用户交互环节的软件。

A股方面，截至收盘，昨天跌幅最大的股票是深南电路、东山精密和信维通信，3只股票下跌超过9%，光迅科技、汇顶科技、欧菲科技、星星科技、立讯精密等10股下跌超3%。不过诚迈科技，截至收盘反而飘红上涨1%。

台湾股市方面，大立光跌超9%，台积电跌幅3.33%。台积电损失最大，当天市值蒸发450亿。

港股也有不少公司是华为的供应商，据彭博供应链数据，蓝筹手机设备股舜宇有逾2成收入来自华为；瑞声则有约4%，富智康、丘钛及通达亦有逾1成收入来自华为。另外，晶片股中芯有逾2成收入来自华为；软件股中国软件国际，来自华为的收入占比高达逾5成。截至收盘，中国软件国际跌幅最大，接近12%。舜宇光学科技和瑞声科技均大跌超5%，中芯国际和丘肽科技也跌超3%。

关注

全球资本市场全部重挫

孟晚舟被扣的消息昨天一早震惊全球资本市场，股市、期货、外汇全部重挫。

美国三大股指期货开盘巨量下跌，现货黄金走高。随着事件发酵，标普500指数在亚洲早盘交易清单时间一度下跌近2%，并放出巨量。现货黄金急涨，站上1240美元一线，最新报价1245.3美元。离岸人民币掉头下行，迅速跌破6.87关口。

全球市场开盘大跌，日经指数跌1.47%，韩国总综指跌0.74%，沪指跌0.86%，恒指跌2.28%。

A股方面，截至收盘，5G板块大跌超4%，新海宜、世纪鼎利、贝通信、飞荣达、硕贝德和吉大通信等多股跌停，近80只个股跌幅超过3%。

背景

华为在5G方面处于全球前列

华为目前是全球第二大电信设备制造商，仅次于爱立信。近日，在IMT-2020（5G）推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段中，华为5GLampSite率先完成5GSA独立组网的性能和功能的全部测试项目。华为获得的5G专利数排在全球前列。但多个国家以“国家安全”为由将华为拒之门外，让华为连丢大单。为此，华为曾多次表示：华为不会放弃5G建设，并且直言如果没有华为的参与，美国可能赢不了5G的竞赛。

据不完全统计，A股5G板块共有103家上市公司，包含工业富联、中兴通讯、中国联通、亨通光电、中天科技、合力泰、信维通信、东山精密、烽火通信等，截至12月5日，上述103家上市公司市值累计1.2万亿。

招商证券表示，明年全球中美日韩率先进入5G预商用阶段，5G从之前的主题向产业落地阶段跃进。通信行业在5G拉动下，行业整体Capex进入新一轮上升周期，行业投资价值凸显。5G中国从跟随到引领，全球通信产业链上游不断向中国转移。

文/本报记者 刘慎良

(责编：仝宗莉、杨曦)