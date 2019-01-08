我国重点国有林区改革取得阶段性进展

本报北京1月7日电（记者王冬梅）国家林业和草原局宣传中心副主任刘雄鹰今天在该局举行的2019年第一季度新闻通气会上表示，3年多来，经过各方共同努力，我国重点国有林区各项改革稳步推进，取得阶段性重要进展和成效，目前林区森工企业已剥离机构706个、人员5.1万人。
我国重点国有林区曾经为国家经济建设做出了重大贡献，累计生产木材12.3亿多立方米，占全国同期商品材产量的近1/2。但是，为维持和保障林区生产生活，在长期的经济效益驱使下，经过多年的采伐利用，林区可采资源基本枯竭，生态功能严重削弱、民生问题十分突出。统计资料显示，到重点国有林区改革启动前，87个森工企业局（林业局）已有60个到了无木可采的地步。
重点国有林区面临严重的发展危机，推进林区改革转型势在必行。为彻底改变重点国有林区的不利局面，2015年2月，党中央、国务院印发了《国有林区改革指导意见》，正式启动重点国有林区改革工作。
目前，内蒙古森工集团已经完成了全部社会职能的剥离。吉林、长白山森工集团完成了林区教育、公检法等职能的移交，剥离机构172个，涉及人员1.5万人，剩余社会职能的移交，正在按要求分步落实。龙江森工集团完成了林区教育、电网、通讯、公安局、检察院、法院等移交。同时，黑龙江省停止了森工企业承担的行政职能，成立了龙江森工工业集团有限公司，建立现代企业制度，完善公司治理体系，为彻底实现森工企业政企分开，推进森工企业的专业化发展奠定了基础。
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