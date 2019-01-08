六部门启动实施三年百万青年见习计划

据新华社北京1月7日电（记者叶昊鸣）记者7日从人力资源和社会保障部了解到，人力资源社会保障部、财政部、商务部、国务院国资委、共青团中央、全国工商联日前印发《关于实施三年百万青年见习计划的通知》，提出用三年时间组织100万青年参加就业见习，帮助加强岗位实践锻炼、提升就业能力。
据人力资源社会保障部有关负责人介绍，根据通知，此次见习计划于2019年1月1日起实施，对象为离校2年内未就业高校毕业生和16至24岁失业青年，对其中建档立卡贫困家庭、城乡低保家庭、零就业家庭青年，以及缺乏工作经历的青年，优先提供见习机会。通过实施见习计划，建立健全支持青年就业见习的政策制度和工作体系，确定一批用人单位作为青年就业见习基地，提升见习服务保障能力，力争使有见习意愿的失业青年都能获得见习机会，增强就业竞争力，形成有利于促进青年就业的长效机制。
这位负责人表示，各地要根据优势产业发展和青年见习需求，确定一批企事业单位、社会组织作为青年就业见习单位，大力开发见习岗位。
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