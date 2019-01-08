原标题：儿童玩具频上演"问题总动员" 安全隐患成因复杂

玩具是儿童成长的伙伴，也是发展儿童智力和动手能力的重要工具。可是，目前市面上有一些玩具暗藏安全隐患，若不加以重视，可能会对儿童造成伤害。

前不久，国家市场监督管理总局组织开展的产品伤害监测工作显示，2018年前三季度，从全国17地56家哨点医院采集与产品相关伤害信息11.6万例，其中涉及儿童玩具及用品1283例。

一些商家不顾玩具适用年龄

有厂家用易爆气体制作玩具

据了解，儿童玩具及用品致伤问题增速较快，0岁至14岁儿童在总伤害案例中的占比持续增长，因儿童误食或误塞小零件等导致的伤害占比达53.23%，与童车类产品相关的伤害占13.17%。值得关注的是，受射击类手机游戏的带动影响，玩具枪等弹射类玩具引发的伤害案例达39例。

记者注意到，无论是线上还是线下，一些枪弹类玩具都有售卖。

记者在某电商平台以“吃鸡”“儿童玩具枪”为关键词进行搜索发现，市场上流行一种由清水浸泡化学物质制成的“水晶弹”为“子弹”的儿童玩具枪，子弹打出后碰到物体会碎裂蒸发，无需清理。

据了解，此类商品详情里明确标注玩具适用人群为14岁以上的儿童。

记者询问店家，上小学的10岁男孩是否可以玩这种玩具?店家称:“可以玩。”

对于这类玩具的安全性，商家称:“打在身上是没关系的，但是注意不要打到眼睛等敏感部位。太小的宝宝要在家长的指导下使用。”

记者还发现，已经有不少人在网络上发出警示信息称，此类水弹枪看似温和，实际上威力很大。在某些媒体发布的实验视频中，在近距离射击的情况下，水弹枪发射的“水晶弹”可轻易穿破纸张、番茄等物体；在1米之外射击，“水晶弹”打在人的后背上会产生明显痛感。

除了水弹枪，市面上还有一些玩具也存在安全隐患。

在一款热门短视频软件中，可以看到不少关于“网红气球”的视频，这是一种缠着LED彩灯的气球，其效果在晚上看起来十分浪漫。

一位不愿透露姓名的家长告诉记者，不少家长跟风购买，包括买给自己的孩子。然而，有些制作商家违规使用氢气作为填充气体，遇到明火极易爆炸。

家长不甚了解玩具材质知识

只能选择品牌玩具避免伤害

对于一些儿童玩具的潜在风险，家长虽然小心翼翼但缺乏直观了解。

许青(化名)的孩子今年两岁，她曾经见过上述“水弹枪”，她说:“现在小商店里都有这类玩具，有一些是用‘水晶弹’当‘子弹’的，有的没有子弹就是带音乐的玩具枪，一看就没有什么危险。”

许青认为，她很难完全弄明白玩具的安全问题，所以直接选择购买自己信任的品牌的玩具。

“我在买玩具时会关注材料成分，但有时候也搞不清楚里面的专业问题。比如，塑料玩具包括PPSU、PPV等材料品种，我弄不清这些材料的区别，就直接选择大品牌的玩具。我的标准是，给儿童玩的塑料玩具必须安全无毒无倒刺，大品牌的玩具没有异味，做工很好。”许青说。

另一位家长王艺(化名)也显得比较谨慎，她说:“我们家里只买大玩具厂商推出的玩具，买回来之后还会用热水或者酒精消毒才放心。买玩具时，我会仔细检查是否包含小零件，因为担心厂商因为疏忽或是故意不把小零件标记出来，这些小零件一旦松动掉落，很容易被小孩子吞食，很危险。”

作为父亲的张辉(化名)向记者讲述了自己孩子因为玩具受伤的经历。

“孩子小的时候，我曾经给她买了一个钓鱼玩具，这个圆形玩具装上电池就会旋转，里面放了很多塑料做的‘小鱼’，孩子用‘鱼钩’钓起来。有一次，孩子用手去抠‘小鱼’时被夹住了，可玩具还是一直在转，后来我只能把那个钓鱼玩具给破坏了，孩子的手指才能拿出来。对于两三岁的孩子来说，这是一个很大的设计缺陷。”张辉说。

商家模糊字眼销售问题玩具

滥用专利挤压同行恶性竞争

为了进一步了解儿童玩具的安全性，记者采访了儿童玩具行业业内人士。

郑新(化名)是一家玩具设计、销售公司的老板，在毛绒玩具行业从业已经有18年。她说:“前些年毛绒玩具的质量参差不齐，很多玩具的填充物质量很差。随着这几年消费者安全意识的增强和国家的高度重视，情况已经好多了。现在市场上80%的毛绒玩具都是合格的，能达到国标规定的基本规范和性能要求。”

“对于儿童玩具标准，我们执行的是新国标GB6675-2014。”郑新说，“新国标对面料的色牢度、缝纫的牢固度、环保程度、填充棉的纯净度和线头的结实度做了限制。假如面料的色牢度不够，儿童的唾液接触玩具时，玩具上的颜色会掉，这是不合格的。另外，如果填料纯净度不够，会对儿童的呼吸道产生不良影响。”

凭借自己多年的从业经验，郑新认为，现在对线上儿童玩具的监管力度比较严格，但线下监管还有所欠缺。

“线上监管很严，每年国家和地方质监部门都会在一些大型电商平台抽检产品，他们会直接以顾客名义在店里购买玩具，然后进行质检，如果质检不合格，他们就直接通过网络渠道把商品下架。如果是合格的，他们会把质检报告发给我们，这也是对商家的一种认可。”郑新说，“有的电商对商家的入驻标准要求较高，对营业执照的审核也很严格。而且，一旦有顾客投诉，电商平台会马上处理。线上比较好管理，而且信息公开透明，谁都可以监督。这样的市场环境对消费者来讲挺好，对商户来讲也是好事，有利于商家自觉完善产品和服务。”

相对而言，线下监管还有待进一步加强。郑新认为，在一些三四线城市，还是能见到一些比较劣质的玩具。即便是在大城市，有的市场也会出现劣质玩具。这些玩具未必不合格，只是还处于档次偏低的状态。真正能过3C等标准的，质量一般都值得信赖。可是有的商家会模糊字眼，明明只有一两个产品过了认证，他们还是会对顾客或者批发商说所有的产品都通过了认证。

“应该在线下监管多下点功夫。当然，这也需要更多消费者能够意识到质量和安全的重要性，不要贪图便宜。只有这样，问题玩具才没有生存空间，没人买自然就没人卖了。”郑新说。

此外，儿童玩具版权问题也影响到了安全性。

“近年来儿童玩具安全问题在好转，但是版权问题比较严重。有些商家直接侵权做仿版，既省了版权成本，工艺又低一个标准，安全隐患也大一些。在同一个市场竞争，那些坚持做正版的人日子就不太好过。还有的稍微改下外观就去申请专利，有的甚至把一些知名词汇都拿去注册专利，然后通过这些专利反过来去打压那些真正拿了卡通人物正版授权的商家，这种人就是通过钻法律空子的方式挤压同行，这也是一个长期存在问题。”郑新说。

(责编：杨曦、仝宗莉)