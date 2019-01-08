原标题：2019铁路春运火车票已售出2亿张

图表：2019铁路春运火车票已售出2亿张 新华社发 边纪红 制图

新华社北京1月7日电（记者樊曦）记者从中国铁路总公司获悉，自2018年12月23日春运火车票发售以来，至2019年1月6日，全国铁路各种售票方式共售出车票2.0亿张，日均售出车票1332.3万张，日均同比增加189.5万张，增幅16.6%，单日售票量屡创新高。

中铁总有关部门负责人介绍，自2018年12月23日发售春运第一天车票以来，网上网下各种售票方式运行平稳有序，同比总量上升，今年春运铁路第一轮售票高峰平稳度过，铁路部门采取的多项措施进一步提升了旅客购票体验。

该负责人表示，今年春运，12306网站继续发挥售票主渠道的作用，日均售出车票1117.4万张，占总售票量83.9%，96.1%以上的所售车票无需验证码。从2018年12月30日开始，12306网站开始预售农历腊月廿三（小年）的车票，春运售票渐入高峰，至2019年1月4日，达到第一轮高峰峰值，日页面浏览量（PV）达1310.6亿次，全天发售车票1282万张。

这位负责人强调，今年春运，铁路部门采取了改版12306网站页面、优化网络购票流程 、实行网上刷脸核验、进行候补购票和电子客票试点等多项措施，进一步提升旅客购票体验。2018年12月27日开始，铁路部门在12306网站（含手机客户端），选取春运期间部分能力紧张方向列车的长途区段，开展候补购票服务试点，减少旅客在购票需求没有得到满足时，耗费大量时间和精力反复查询余票。截至1月6日，共接到候补订单17万笔，去除旅客主动退单，待兑现订单共10.6万笔，成功兑现6.5万笔，车票10万张，兑现率达61.3％，减少了旅客反复查询次数。

铁路部门提醒广大旅客，请通过中国铁路12306网站（www.12306.cn）和“铁路12306”客户端（在“铁路12306”字体上方标有路徽和“中国铁路”字样的图标）购票，避免非正常渠道购票带来的风险。详细的春运服务资讯可查询“铁路12306”网站、微信、客户端和“中国铁路”微信、微博。

(责编：朱江、仝宗莉)