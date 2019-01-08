原标题：【贯彻落实中央经济工作会议精神】针对突出问题 打好重点战役

打赢三大攻坚战，是全面建成小康社会必须跨越的关口。着眼关键之年，部署关键之策，中央经济工作会议明确提出“今年三大攻坚战初战告捷，明年要针对突出问题，打好重点战役”，体现了问题导向与目标导向的有机统一，吹响了补齐短板、攻坚克难的决战号角。

一年来，党中央、国务院针对突出问题，疏浚淤塞、破除掣肘，出台了一批建制度、管长远、见实效的新举措，三大攻坚战稳扎稳打，初战告捷。明年是全面建成小康社会关键之年，我们要继续抓住重点精准发力，打赢这几场硬仗苦仗大仗，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

一是打好防范化解重大风险攻坚战，让经济发展更稳健。我们要围绕供给侧结构性改革这条主线，坚持结构性去杠杆的基本思路，重点在“坚定、可控、有序、适度”上下功夫，密切观察、周密部署、抓住重点、制定预案，进一步做好“稳”字功，更加精准地防范化解金融风险。二是打好脱贫攻坚战，让经济发展更均衡。目前，我国在解决区域性整体贫困上迈出了坚实步伐，精准脱贫攻坚战已取得阶段性进展。必须一鼓作气，既要在点上加大力度破解深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚的难点问题，又要在面上解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，确保如期实现2020年目标任务。三是打好污染防治攻坚战，让经济发展更可持续。我们既要坚守阵地、巩固成果，还要统筹兼顾、加大投入，抓住症结所在，从源头进行治理，避免简单粗暴，协同推动经济发展和环境保护，让天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好。

“入之愈深，其进愈难。”新形势下，我们面临的突出问题还有很多，攻坚战面临的硬骨头一块比一块难啃。这就要求我们既要有底线思维，更要有创新意识；既要侧重当务之急，更要注重整体性协调性。要拿出时不我待、只争朝夕的精神，坚决打好三大攻坚战，切实抓重点、补短板、强弱项，夺取决胜全面建成小康社会的伟大胜利。

(责编：朱江、仝宗莉)