原标题：【贯彻落实中央经济工作会议精神】继续推动乡村振兴落地生根

日前召开的中央经济工作会议提出扎实推进乡村振兴战略。会议对坚持农业农村优先发展，切实抓好农业特别是粮食生产，着力增加优质绿色农产品供给，重视培育新型经营主体，改善农村人居环境，继续深化农村土地制度改革等方面作出部署。乡村振兴战略实施一年多来，这是对农业农村现代化的再部署再动员。

2018年，乡村振兴实现良好开局，“三农”持续向好形势进一步巩固。“三农”向好首先是农业实现稳中有进。国家统计局数据显示，2018年粮食产量达到13158亿斤，连续7年站稳在1.2万亿斤以上；棉油糖、肉蛋奶、果菜茶等主要农产品供给充足，优质绿色农产品比重上升。同时，农村基础设施建设迈出新步伐，农村改革深入推进，承包地确权登记颁证基本完成，农村集体资产清产核资全面开展，农村“三块地”改革取得明显成效，林业、供销等领域改革稳步推进。

经过40年的改革发展，农业农村发生了翻天覆地的变化。但还要看到，农业综合效益不高、竞争力不强，农民收入水平较低、增收后劲不足，农村自我发展能力弱等问题，成为经济社会发展全局中的突出短板。对照全面建成小康社会必须完成的硬任务，必须毫不动摇加快农业农村发展，继续扎实推进乡村振兴战略。

经济形势越复杂，越要稳住“三农”。当前，要实现农产品产得出、销得好，让消费者吃得安全放心，需要推进农业供给侧结构性改革；要留住绿水青山，守住田园风光，从中挖掘金山银山，需要加快转变农业农村发展方式；要实现农民收入多元驱动、政策保障多途径，需要深化农村各领域改革；要改善农村人居环境，需要城乡融合发展，推动农村社会事业全面进步。

要坚持质量兴农，全面提高农业整体效益。如今，我国农业生产能力有了很大提高，2018年农业科技进步贡献率达57.5%，耕种收综合机械化水平超过66%。以前主要强调解决“量”的问题，现在则更注重“质”的提升。这就必须把提高供给质量和效率作为发展的主攻方向。为农业插上科技翅膀，创新生产方式；促进农村一二三产融合发展，延长产业链；加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提高农业综合效益。

要坚持城乡融合，全面改善农村发展面貌。随着投入的加大，农村基础设施和公共服务供给正在实现从“有”向“优”的转变。目前，仍有约6亿人常年居住在农村，把农村建设成幸福美好家园，是农业农村发展的重要任务。对此，必须坚持“软件”“硬件”一起抓，让农村的基础建设、民生保障跟上时代。要改善乡村水电路气房，加大医疗卫生文化教育投入，建立城乡要素双向流动机制，推动更多资本投向农村。

要坚持农民主体，全面提升农民发展能力。目前全国新型职业农民总量已达到1500万人，占农村实用人才的75%。2018年培育职业农民超过100万人，现代农业的“主力军”不断壮大。今后必须要把农村人力资源开发放在重要位置，把农民的发展作为农业农村发展的支撑。既要立足于本土，扶持培养一批农业职业经理人、乡村能人，也要筑巢引凤，鼓励社会各界人才投身乡村建设。

(责编：朱江、仝宗莉)