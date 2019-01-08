【贯彻落实中央经济工作会议精神】把“八字方针”落实到位

做好经济工作，必须聚焦和解决主要矛盾。中央经济工作会议着眼大势深刻分析经济形势和发展前景，在明确“我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的”这一重大判断基础上，首次提出“巩固、增强、提升、畅通”的“八字方针”，为当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展提出了管总的要求。
当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧。经济体制改革明显加快，但四梁八柱性质的改革还需进一步深化；现有市场规模已位居世界前列，但更大的潜力有待激发出来；制造业在全球占据重要一席，但“大而不强”问题尚未解决，实现高质量发展迫在眉睫，更好推动先进制造业和现代服务业深度融合也面临现实困难。但经济运行中最主要的矛盾依然是结构性的，主要在供给侧，必须坚持供给侧结构性改革这条主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”8个字上下功夫。
巩固，就是巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业加快出清，尤其是加快处置“僵尸企业”，稳步推进企业优胜劣汰，还要通过进一步减税降费有效降低营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。增强，就是增强微观主体活力，特别是要促进正向激励和优胜劣汰，以公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，推动企业和企业家安心发展、放胆发展，让市场活力竞相迸发。提升，就是提升产业链水平，正视全球产业链、供应链、价值链竞争日益加剧的现实，加快解决关键核心技术“卡脖子”问题，注重利用技术创新和规模效应形成新的优势，整体提升我国产业集群的竞争力。畅通，就是畅通国民经济循环，关键是采取有针对性的措施，加快形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环，使国民经济各个环节实现协调、有效运转。
“举一纲而万目张，解一卷而众篇明。”把握好这“八字方针”，就把握住了深化供给侧结构性改革的方向。还要看到，将“八字方针”贯彻落实到位，必须更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段。坚持向改革要动力，推动国资国企、财税金融、市场准入、社会管理等领域的改革走深走实；处理好政府与市场的关系，切实转变政府职能，凡是市场能自主调节的就让市场来调节；强化体制机制建设，营造好法治化制度环境；等等。总之，我们要进一步提升思想认识，把中央部署落实到位，切实提高供给体系质量，在更高水平上实现供求关系新的动态平衡。
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