原标题：加快经济体制改革，重点领域如何发力？

新华社北京1月5日电题：加快经济体制改革，重点领域如何发力？

新华社记者 王希

经济形势越是复杂，越是要发挥改革的关键作用。

近日召开的中央经济工作会议提出加快经济体制改革，强调要深化四梁八柱性质的改革，以增强微观主体活力为重点，推动相关改革走深走实，并就重点领域改革作出了一系列具体部署。

40年沐风栉雨，40年砥砺前行。当前，我国经济体制发生深刻变化，实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的历史性转变，我国经济由高速增长转向高质量发展。

但同时也应该看到，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，还有许多深层次问题需要破解，尤其要努力推动国资国企、金融、财税等重点领域改革，尽快取得新的突破。

国资国企改革，事关中国经济未来。“坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则”“加快实现从管企业向管资本转变”“改组成立一批国有资本投资公司，组建一批国有资本运营公司”……此次会议上提出的一系列安排力度十足、亮点突出。

国务院国资委研究中心副研究员周丽莎表示，会议释放了以管资本为切入点深化国资国企改革的政策信号，预示着未来具体的改革举措将更加遵循国有资本运行规律，更加注重国有企业价值管理，更加重视国有经济高质量发展。

事实上，此次会议闭幕不久，国资委就启动了新一批国有资本投资公司试点工作，航空工业集团、国家电投、国机集团等11家中央企业入围。

“试点企业要充分总结借鉴前期试点的经验做法，瞄准重点问题和关键环节，加快改革步伐，打造国有资本投资公司升级版。”国资委副主任翁杰明表示，下一步国资委将深入研究授权放权，指导和帮助企业深入推进各项改革，充分调动改革积极性、主动性和创造性，营造有利于改革的外部环境。

金融体制改革，是经济体制改革的“重头戏”。业内普遍认为，在中国经济面临下行压力、防范金融风险任务凸显的背景下，通过加快体制机制改革从根本上化解风险、激发活力，具有更强的现实意义。

会议提出，要以金融体系结构调整优化为重点深化金融体制改革，发展民营银行和社区银行，推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。

“这实际上相当于金融体系的‘供给侧改革’。”交通银行首席经济学家连平说，一方面继续推动金融机构，特别是小型金融机构回归本源；另一方面鼓励发展民营银行和社区银行，通过进一步丰富金融机构主体来提升金融体系全面服务实体经济的能力。

值得关注的是，此次会议对深化资本市场改革着墨颇多——提出打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，并明确了提高上市公司质量，完善交易制度，引导更多中长期资金进入，推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地等具体改革举措。

业内人士认为，伴随改革方向和目标进一步明确，未来资本市场改革势必将以更大决心、更大勇气、更大力度加以推进，进而不断提升金融体系促进实体经济高质量发展的能力。

此次会议还提出，要切实转变政府职能，大幅减少政府对资源的直接配置，强化事中事后监管，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干。

“这样的表态直接有力，结合近期出台的支持民营企业的一系列具体政策，我们预计2019年经济体制改革的市场化方向将更加鲜明，共识将进一步凝聚，有助于稳定预期、增强信心。”北京大学光华管理学院副教授颜色表示。

(责编：朱江、仝宗莉)