找准创新和完善宏观调控的着力点

得益于系列宏观调控政策的精准发力，今年以来，我国经济有效应对了外部环境的深刻变化，在“稳中有变”中努力实现“稳中有进”“稳中提质”，经济增长的包容性和人民群众的获得感不断增强。
在总结一年来经济运行整体情况的基础上，中央经济工作会议明确了2019年经济社会发展主要预期目标和宏观政策取向，强调要创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间。这为我国实施更为精准有效的宏观调控提供了基本遵循。
当前，在高质量发展的目标指引下，宏观调控既要抢抓机遇积极应对新的挑战，也要作出相应的转变，既要不断创新宏观调控的方式和手段，也要进一步完善宏观调控体系，增强宏观政策的协同性，为供给侧结构性改革营造稳定的宏观经济环境。
创新和完善宏观调控，要积极发挥国家战略和规划的引导约束作用。日前公布的“十三五”规划纲要实施中期评估报告显示，纲要提出的25项主要指标总体进展顺利，2项指标提前完成，19项指标达到预期进度。2019年是全面建成小康社会关键之年，宏观调控要更加注重目标和手段有机结合，更加注重对经济形势的研判和政策储备，进一步提高宏观调控的前瞻性、针对性。
创新和完善宏观调控，要持续完善宏观政策协调机制，不断增强宏观调控手段的灵活性、协同性。今年以来，党中央、国务院着眼于发挥投资对优化供给结构的引导带动作用，统筹推进重大基础设施规划建设，加大企业债券对重点领域和项目的支持力度，形成了以财政政策、货币政策为主，产业政策、区域政策、投资政策、消费政策、价格政策等协同配合的政策体系，未来要继续推动政策工具的优化组合，形成宏观调控的合力。
创新和完善宏观调控，要着眼于稳定和引导市场预期，提振市场发展信心，营造良好的外部环境。“非禁即入”、各类市场主体一视同仁……日前我国全面实施的市场准入负面清单制度，不仅是一项重大的制度创新，也是创新宏观调控的有效探索。未来，围绕高质量发展这一目标要求，强化在区间调控基础上的定向调控、相机调控，并适时预调微调，有助于增强宏观政策的透明度和可预期性，把经济运行稳定在合理区间。
创新和完善宏观调控还要把握好“四个关系”，即统筹好国内与国际的关系，平衡好稳增长、防风险和深化改革的关系，处理好政府与市场的关系，把握好强化主体责任与加强协同联动的关系，要在稳定经济增长、推动高质量发展中应对挑战、化解风险，妥善有序解决好影响经济发展的结构性矛盾，在保持宏观政策连续性、稳定性的基础上，更加精准有效地发挥宏观调控在稳定经济大盘、推动转型升级中的积极作用。
观大势、谋大局，宏观调控要更加注重从全局谋划一域、以一域服务全局。当前，创新和完善宏观调控正迎来大有可为的战略机遇期，要继续保持战略定力，形成稳定的社会预期；要加快释放创造力，运用大数据、云计算、信用管理等新技术新业态，为宏观调控引入更多新工具、新手段；同时，宏观调控还要进一步强化协同力，努力推动我国经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
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中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】