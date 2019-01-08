原标题：为全面建成小康社会收官打下决定性基础

稳中求进，稳中有进，稳中向好。

刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表了重要讲话，总结2018年经济工作，深入分析当前经济形势，明确了2019年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，为我们做好明年经济工作，以优异成绩庆祝新中国成立70周年，指明了方向、提供了遵循。

稳，是今年我国经济社会发展的一个鲜明特点。经济运行稳定在合理区间，质量和效益持续改善，消费对经济增长拉动作用明显增强，我国依然是世界经济增长的最大贡献者。三大攻坚战开局良好，宏观杠杆率趋于稳定，深度贫困地区脱贫攻坚有力推进，蓝天、碧水、净土保卫战全面展开。供给侧结构性改革深入推进，传统产业加快改造，科技创新成果不断涌现，新动能加快成长。改革开放力度加大，国资国企、财税金融等重要领域改革稳步落实，营商环境明显改善。总的看，我国经济保持总体平稳、稳中有进良好态势，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，我们朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐。

面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，取得这样的成绩极为不易。这是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民团结一心、砥砺奋进的结果。在充分肯定成绩的同时，也要看到我国经济运行稳中有变、变中有忧，风险和困难明显增多，明年我国发展面临的环境更复杂，不确定性更大。我们要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

为全面建成小康社会收官打下决定性基础，就要把思想和行动统一到党中央决策部署上来。中国经济是一艘巨轮，体量越大，风浪越大，掌舵领航越重要。越是形势复杂、挑战严峻，越要发挥党中央集中统一领导的定海神针作用。在今年面临诸多两难或多难选择的情况下，以习近平同志为核心的党中央统揽国内国际两个大局，保持战略定力，采取正确策略，坚定推动我国经济发展沿着正确方向前进。一年来，我们在实践中深化了对做好新形势下经济工作的规律性认识，首要的一条就是必须坚持党中央集中统一领导。面对明年改革发展各项任务，我们要团结一心、步调一致，统一认识、统一行动，创造性贯彻落实党中央方针政策和工作部署，结合实际把中央经济工作会议精神落到实处。

为全面建成小康社会收官打下决定性基础，就要激发全党全国人民奋斗精神，推动经济社会发展取得新成就。改革开放40年来，我们取得的成就是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气干出来的。幸福是奋斗出来的，新时代是奋斗者的时代。明年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。从今后几年确定的发展目标看，做好明年经济工作至关重要。进一步激发全党全国人民奋斗精神，进一步增强凝聚力和向心力，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，不断创造新成就，我们就能以优异成绩向人民共和国70华诞献礼。

在日前举行的庆祝改革开放40周年大会上，习近平总书记宣示了“将改革开放进行到底”的决心和信心。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，坚持推动我国经济实现高质量发展，我们将不仅为全面建成小康社会收官打下决定性基础，更将推动中国经济巨轮劈波斩浪、行稳致远。

(责编：朱江、仝宗莉)