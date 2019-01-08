原标题：坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇

抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，找准改革突破口，就能解决制约发展的深层次问题。这是我们推动经济社会发展的一条重要经验。

中央经济工作会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。这一明确要求，为当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展指明了方向、提供了遵循。

推进供给侧结构性改革，是以习近平同志为核心的党中央在全面分析国内经济阶段性特征的基础上，给出的调整经济结构、转变经济发展方式的治本良方。2015年，党中央决定实施供给侧结构性改革，经过几年的努力，取得了重要阶段性成效。钢铁、煤炭“十三五”去产能目标基本完成，一大批“散乱污”企业出清，工业产能利用率稳中有升，传统产业加快改造，科技创新成果不断涌现，新动能加快成长，特别是去产能使得重点行业供求关系发生明显变化。实施供给侧结构性改革，进一步激发了市场活力、增强了内生动力、释放了内需潜力，推动经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平。实践充分证明，党中央这个决策是完全正确的，是改善供给结构、提高经济发展质量和效益的治本之策。

坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，就要深刻理解深化供给侧结构性改革的必然性。面对经济形势变化，政策上可以有两种选择，一是坚持深化供给侧结构性改革，一是加强需求刺激。当前形势下，有必要稳定总需求，但我国经济运行的主要矛盾仍然是供给侧结构性的，供给体系不适应需求结构变化，经济难以实现良性循环。这决定了，我们必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，尽管有难度，也要挺过去，不能半途而废。毋庸置疑，供给侧结构性改革、发展方式转变、经济结构调整是要付出代价的，不可能轻轻松松完成。但今天不付出代价，未来将付出更大代价。这就是历史发展的辩证法。只有坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，才能使我国经济发展迎来更加光明的前景。

坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，就要认真贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。巩固，就是要巩固“三去一降一补”成果，加大破、立、降力度；增强，就是要增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，破除各类要素流动壁垒，促进正向激励和优胜劣汰；提升，就是要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，加快解决关键核心技术“卡脖子”问题，培育和发展新的产业集群；畅通，就是要畅通国民经济循环，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，是当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展管总的要求，全党务必认真贯彻落实。

推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是完成我国经济转型升级的突破口和着力点。坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，认真贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，不断提高经济发展质量和效益，我国经济高质量发展之路就一定会越走越宽广。

(责编：朱江、仝宗莉)