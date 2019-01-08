原标题：提高党领导经济工作能力和水平

坚持加强党对经济工作的集中统一领导，是中国特色社会主义制度的一大优势，是做好经济工作的根本保证。

中央经济工作会议强调，做好经济工作，必须加强党中央集中统一领导，提高党领导经济工作能力和水平。这是从党和国家事业发展全局出发，着眼我国经济发展实际提出的明确要求。各地区各部门必须认真领会、贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略不动摇，坚持把发展作为党执政兴国的第一要务，坚持以经济建设为中心，团结一心、步调一致做好工作。

做好明年经济工作，就要加强党中央集中统一领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。维护党中央权威和集中统一领导是我国制度优势的根本。中国经济是一艘巨轮，体量越大，风浪越大，掌舵领航越重要。越是形势复杂、挑战严峻，越要发挥党中央集中统一领导的定海神针作用。党的十八大以来，面对纷繁复杂的外部环境，面对我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化，我们之所以能推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，关键就在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导。在今年面临诸多两难或多难选择的情况下，党中央统揽国内国际两个大局，保持战略定力，采取正确策略，坚定推动我国经济发展沿着正确方向前进。实践充分证明，党中央关于经济工作的决策部署是完全正确的，我们党拥有在复杂多变局面下驾驭社会主义市场经济的娴熟能力和高超智慧。一年来，我们在实践中深化了对做好新形势下经济工作的规律性认识，必须坚持党中央集中统一领导是首要一条。

做好明年经济工作，就要提高党领导经济工作能力和水平。应当看到，明年我国发展面临的环境更复杂，不确定性更大，我国经济运行稳中有变、变中有忧，风险和困难明显增多。越是在这样的形势下，越要提高党领导经济工作能力和水平，确保中国经济巨轮劈波斩浪、行稳致远。必须认识到，加强党对经济工作的领导并不是包办一切，而是要管大事、议大事，发挥把方向、管大局、保落实作用。我们要把握分析形势的基本方法，从长期大势认识当前形势，保持战略定力、坚定必胜信心；提高宏观调控水平，精准把握宏观调控的度，主动预调微调、强化政策协同；准确把握社会心理预期变化，及时回应社会关切，有针对性主动引导市场预期；充分调动各方面积极性，注重激发全社会攻坚克难的积极性、主动性、创造性，形成全局工作强大合力。

做好明年经济工作，就要创造性贯彻落实党中央方针政策和工作部署。形势越是复杂，越要听从党中央号令。各地区各部门要牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻党中央重大决策部署，做到令行禁止，不能各行其是。要激励干部担当作为，鼓励创造性贯彻落实，防止空喊政治口号的形式主义，防止简单粗暴的命令主义，同时要克服慢动作、跟不上现象。国内外形势极为复杂多变，新情况新问题层出不穷，加强学习和调查研究是提高经济工作能力和水平的重要途径。越是困惑时，越要在学习和实践中找思路、想办法，努力成为解决实际问题的能手。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。坚持党中央集中统一领导，提高党领导经济工作能力和水平，上下同心，迎难而上，努力把中央经济工作会议各项部署落到实处，中国经济巨轮就一定能驶向更开阔的水域，迎来更加光明的发展前景。

(责编：朱江、仝宗莉)