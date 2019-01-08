原标题：新华社评论员：把握发展大势 坚持稳中求进——一论贯彻落实中央经济工作会议精神

新华社北京12月21日电 题：把握发展大势 坚持稳中求进——一论贯彻落实中央经济工作会议精神

新华社评论员

21日闭幕的中央经济工作会议坚持稳中求进工作总基调，总结2018年经济工作，分析当前经济形势，对2019年经济工作作出部署。这次会议把握发展大势、突出问题导向，辨明方向、凝聚共识、坚定信心，为做好明年和今后一个时期的经济工作从思想和行动上提供了有力指引。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来，面对复杂严峻的国内外环境，我国经济运行总体平稳、稳中有进，超额完成全国城镇新增就业1100万人目标，服务业和消费对经济增长贡献率升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户，人民生活持续改善……这些来之不易的成绩，充分说明以习近平同志为核心的党中央关于经济工作的决策部署完全正确，彰显了党中央驾驭复杂局面的智慧和能力。

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好经济工作至关重要。迈向新的一年，我们既要头脑清醒、增强忧患意识，看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济依然面临下行压力；也要善于从长期大势认清前景，认识到 “我国发展仍处在并将长期处于重要战略机遇期”的重大判断没有变，经济发展长期向好的基本面没有变。做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持战略定力，坚定发展信心，坚定不移办好自己的事情，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以经济社会发展的优异成绩迎接新中国成立70周年。

做好明年经济工作，要聚焦主要矛盾发力。我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，这是提高我国经济发展质量和效益的治本之策。要更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段深化供给侧结构性改革，巩固“三去一降一补”成果，增强微观主体活力，提升产业链水平，畅通国民经济循环，不断开创经济发展新局面。

做好明年经济工作，要打好三大攻坚战的重点战役。打好防范化解重大风险攻坚战，坚持结构性去杠杆的基本思路，防范金融市场异常波动和共振，稳妥处理地方政府债务风险；打好脱贫攻坚战，一鼓作气，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，加大“三区三州”等深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度；打好污染防治攻坚战，坚守阵地、巩固成果，聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作，同时要统筹兼顾，避免处置措施简单粗暴。

做好明年经济工作，要抓好抓实重点工作任务。中央经济工作会议部署的推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生等7方面重点任务，既利当前，又谋长远，各地各部门必须抓在手上、落到实处。要全面正确把握宏观政策、结构性政策、社会政策取向，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，推动更大规模减税、更明显降费，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，确保经济运行在合理区间，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

登高望远天地宽，砥砺奋进写新篇。从改革开放40周年的新起点上再出发，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们上下同心、迎难而上、苦干实干，必将推动中国发展航船破浪前行，驶向更加光明的未来。

(责编：朱江、仝宗莉)