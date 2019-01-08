原标题：新华社评论员：把握重要战略机遇期奋发有为——三论贯彻落实中央经济工作会议精神

新华社北京12月23日电 题：把握重要战略机遇期奋发有为——三论贯彻落实中央经济工作会议精神

新华社评论员

中央经济工作会议再次强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。关键时刻的郑重宣示，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央把握时代大势、驾驭发展全局的高超智慧和战略定力，对于廓清思想迷雾、凝聚发展共识、增强必胜信心，具有极其重要的意义。

“善弈者谋势”。只有端起历史的望远镜鉴往知来，深刻把握本质和全局，才能登高望远、拨云见日，辨明历史前进大势。当今世界处于百年未有之大变局，不稳定性不确定性突出，国际国内环境发生深刻复杂变化。但从大势上看、从总体上看，我国发展处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，时与势在我们这一边。

从国际看，和平与发展仍然是时代主题，破解世界性难题需要加强国际合作，经济全球化大势并未逆转，新一轮科技革命和产业革命蓬勃兴起。今天的世界，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前，谁都无法阻挡。从国内看，经过新中国成立以来尤其是改革开放40年来的不懈奋斗，我国发展积累了雄厚基础，我国经济潜力大、韧性强，基本面长期向好。从中国与世界的关系看，中国在全球治理中发挥越来越重要的作用，中国的广阔市场给各国带来巨大机遇，中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。

察势者智，驭势者赢。我们既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。

把握加快经济结构优化升级的新机遇。坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，加快推动产业结构升级和发展方式转变，扎实推动高质量发展，奋力开创新局面。

把握提升科技创新能力的新机遇。大力推进自主创新，打开门来搞创新，集中力量补齐关键核心技术等短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

把握深化改革开放的新机遇。通过深化改革破除体制机制障碍、释放创新创造活力，通过扩大开放倒逼相关改革、拓展发展舞台，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。

把握加快绿色发展的新机遇。走生态优先、绿色发展之路，加强生态文明建设，深化国际合作，以生产方式、消费方式的深刻变革，造福广大人民和世界，为未来发展赢得更广阔空间。

把握参与全球经济治理体系变革的新机遇。与各国携手推动构建公正、合理、透明的国际经贸规则体系，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，推动共同繁荣发展。

艰难困苦，玉汝于成。中国的发展之路，从来都不是一帆风顺的。有困难和挑战并不可怕，关键是敢于迎难而上、善于化危为机，在攻坚克难中不断开辟发展新境界。让我们坚定信心、保持定力、真抓实干，贯彻落实好党中央关于经济工作的各项决策部署，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

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(责编：朱江、仝宗莉)