继往开来 全国知识产权局局长会议部署2019年重点任务

人民网北京1月7日电（记者魏艳 实习生杨泽英），今日，全国知识产权局局长会议在北京召开。本次会议也是国家知识产权局机构改革后首届知识产权局局长会议，会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，总结2018年工作，部署2019年重点任务。

国家知识产权局局长申长雨出席大会并向大会作工作报告。报告总结了2018年主要工作，分析了知识产权事业发展的新形势、新任务、新要求，部署了2019年重点工作。

报告指出，2018年，我国知识产权管理体制和运行机制实现历史性重构，知识产权综合实力再上新台阶，知识产权保护得到全面加强，知识产权审查质量效率稳步提升，知识产权运用效益快速增长，知识产权在国家对外开放中的地位进一步凸显。全国知识产权系统统筹推进知识产权强国建设，大力推进知识产权审查能力建设，加大知识产权保护力度，促进知识产权转化运用，深化知识产权领域“放管服”改革，深化知识产权国际合作交流，夯实知识产权事业发展基础，扎实推进党建和党风廉政建设，圆满完成全年各项主要目标任务。

申长雨同时在会议上强调，2019年是新中国成立70周年，也是完成知识产权机构改革之后的开局之年，要着力做好九个方面工作。一是进一步加强知识产权战略谋划和宏观统筹，做好面向2035年的知识产权强国战略纲要制定工作。二是进一步提高知识产权审查质量和审查效率，持续提升审查业务能力。三是进一步加大知识产权保护力度，健全严保护、大保护、快保护、同保护工作体系。四是进一步促进知识产权综合运用，完善知识产权运营服务体系。五是进一步提高知识产权公共服务能力，打通“信息孤岛”“数据烟囱”。六是进一步强化知识产权领域综合监管，严厉打击非正常专利申请和商标囤积、恶意注册行为。七是进一步深化知识产权国际合作，积极参与知识产权全球治理。八是进一步夯实知识产权事业发展基础，广泛开展知识产权教育普及和普法。九是认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，扎实推进党建和党风廉政建设。

国家市场监督管理总局局长张茅在讲话中充分肯定了全国知识产权系统取得的工作成绩，同时强调，知识产权制度作为现代产权制度的重要构成、创新驱动发展的基本保障，在国家经济社会发展中的地位和作用日益凸显。全国知识产权系统要深刻领会党中央、国务院对知识产权工作的殷切希望，充分认识知识产权工作面临的新形势新挑战，不辱使命，不负重托，努力成为创新发展的推动者、市场公平的守卫者、人民权益的服务者。一是在提高知识产权审查效率上下功夫，二是在提高知识产权质量上下功夫，三是在知识产权保护力度上下功夫，四是在完善体制机制上下功夫，五是在增强国际竞争力和影响力上下功夫。进一步增强政治责任感和现实紧迫感，加快推动知识产权事业发展实现历史性转变。

据悉，截至2018年底，国内（不含港澳台）发明专利拥有量达到160.2万件，同比增长18.1%；每万人口发明专利拥有量达到11.5件。2018年度PCT国际专利申请受理量5.5万件，同比增长9.0%。国内有效商标注册量（不含国外在华注册和马德里注册）达到1804.9万件，同比增长32.8%。2018年度马德里商标国际注册申请量超过6000件，同比增长25%以上。累计批准地理标志产品2380个，另注册地理标志商标4867件。2018年专利行政执法办案7.7万件，同比增长15.9%，查处商标违法案件3.1万件，案值5.5亿元，罚没金额5.1亿元。2018年，知识产权使用费进出口总额超过350亿美元。

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