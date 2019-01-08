商务部:上周肉类批发价格小幅波动 鸡蛋价格略降

人民网北京1月8日电 （朱江）据商务部网站消息，商务部监测数据，上周（12月31日至1月6日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%，生产资料市场价格比前一周下降1.1%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.26元，比前一周上涨1.7%，其中白萝卜、生菜、菜花价格涨幅居前，比前一周分别上涨14.7%、14.3%和12.5%。水产品批发价格小幅上涨，其中鲢鱼、草鱼、鲫鱼价格涨幅居前，比前一周分别上涨1.5%、1%和0.5%。粮食批发价格略有上涨，其中大米价格比前一周上涨0.2%，面粉价格与前一周持平。食用油批发价格略有波动，其中菜籽油、花生油价格比前一周分别上涨0.3%和0.1%，豆油价格下降0.1%。肉类批发价格小幅波动，其中猪肉价格为每公斤20.66元，比前一周下降0.7%；牛肉、羊肉价格分别为每公斤56.69元和56.85元，比前一周分别上涨0.4%和0.6%。禽产品批发价格略有回落，其中白条鸡、鸡蛋价格分别为每公斤16.23元和9.34元，均比前一周下降0.1%。

生产资料市场：有色金属价格比前一周下降1.9%，其中锌、铝、铜价格分别下降2.5%、1.9%和1.7%。钢材价格下降0.7%，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨4039元、4105元、4109元，分别下降0.8%、0.7%和0.7%。基础化学原料价格下降0.6%，其中硫酸、甲醇、纯碱价格分别下降1.1%、1.1%和0.9%，聚丙烯价格上涨1.4%。化肥价格下降0.4%，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.4%和0.1%。煤炭价格下降0.1%，其中动力煤价格为每吨604元，下降0.2%，无烟煤价格为每吨892元，上涨0.1%，炼焦煤价格为每吨774元，保持平稳。橡胶价格上涨0.3%，其中合成橡胶、天然橡胶价格分别上涨0.4%和0.3%。

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