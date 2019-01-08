个税抵扣引发房东、租客博弈？专家称无需过虑

中新社北京1月8日电 (记者 庞无忌 孙秋霞)2019年开年不久，在人们埋头填表，忙于申报个税专项附加扣除之时，一些人的“租房抵个税”申报似乎遇到麻烦。一则关于“租客申报个税抵扣，上报房东个人信息，房东害怕被追缴税款，拒绝继续出租”的消息引发热议。个税新政落地后，租房市场上租客、房东、政府几方博弈加剧。

有租客担心，自己申报个税抵扣后，房东被税务部门追缴税款，这一成本可能会转嫁到房租里引发房租涨价，得不偿失。也有房东忧虑，中长期来看，自己的房产信息因此在税务部门备案，未来还会迎来房地产税、空置税等更多支出。

1月3日，市民在位于上海市静安嘉里中心内的个人所得税基础信息采集点进行相关信息登记。 中新社记者 殷立勤 摄

多位专家向中新社记者表示，个税抵扣政策出台的初衷是为了减轻纳税人的负担，而非采集房东的个人信息，更不是为了加征房东的税，这一点从租房抵扣个税的申报只涉及是否有租房行为，而不涉及租金金额就可以看出，房东和租客都不必过于忧虑。7日，针对媒体询问，税务部门也回应说并没有接到根据专项附加扣除信息追征房租相关税费的通知。

中原地产首席分析师张大伟告诉中新社记者，税务部门并不需要通过零星的个税抵扣申报来登记个人房产信息。需要缴纳个税的租房者在中国所占比例并不高。此前，据财政部副部长程丽华透露，个税起征点提高到5000元人民币之后，中国纳税人占城镇就业人员的比例由之前的44%降至15%。

张大伟说，除购房门槛较高的热门一二线城市外，大量三四线城市的租房者或是个体经营，或是收入不及起征点，并不需要申报个税抵扣。如此，由租客个人申报的不完整信息也不足以用来追缴房东的税款。而且，今年，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，一二线城市居民身份证号对应的房产信息并不难查出，更不必大费周章通过租房个税抵扣来收集信息。

个人所得税APP截图。

当然，房东出租房屋、获得租金，从法律角度讲，的确应该交税，但在当下市场，房东交税的比例非常低。据机构估算，目前中国房东缴税的比例不足出租房屋者的1%。张大伟认为，引导纳税应该是个长期过程，当前政策重点还是应该打消双方忧虑，让居民更多享受到减税红利。

天津财经大学经济学院财政与公共管理系教授焦建国指出，租房行为涉及政府、出租方和租客，这是个三方博弈。从目前的价格机制角度看，租房的一方是弱势主体，出租的一方是强势主体，最终针对出租方的这笔税收还是会由租房者来承担。至于房东在房屋出租中的所得税如何收取可能需要税务部门“摸着石头过河”，在征管的过程中慢慢摸索，同时这也是一个供求双方讨价还价的过程。

北京大学法学院教授刘剑文建议，短期内税务部门可以出台一些过渡性措施，在一定额度内对租房收入免税，这样承租方也不会有后顾之忧。尤其是在房价居高不下的大城市，能鼓励更多业主将房屋出租，增加房源，保证租金稳定。

从长期来讲，刘剑文认为，还是应该提高全民税法的意识。不管是出租方还是承租方，都应该按照税法的规定，共同守法。同时加大信息披露，加大逃漏税惩罚的力度。(完)

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