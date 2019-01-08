林草局：我国重点国有林区改革取得阶段性重要进展

人民网北京1月8日电 （朱江）据国家林业和草原局网站消息，1月7日，林草局举行新闻通气会，公布国有林区改革最新成效。目前，我国重点国有林区森工企业已剥离机构706个，人员5.1万人，重点国有林区改革取得阶段性重要进展。

2015年，党中央、国务院印发了《国有林区改革指导意见》，正式启动重点国有林区改革工作。2015年4月1日起，东北内蒙古重点国有林区全面停止天然林商业性采伐，重点国有林区每年减少木材产量373.4万立方米，每年少消耗森林蓄积量630万立方米。各森工企业通过增加管护岗位、发展特色产业、对外劳务输出等途径，对富余职工进行了妥善安置。中央进一步加大改革支持力度，安排棚户区改造16.9万户，职工基本养老、医疗保险实现全覆盖，林区职工人均年收入由2014年的2.64万元增长到2017年的3.74万元。内蒙古森工集团完成了全部社会职能剥离，吉林、长白山、龙江森工集团完成了部分职能的移交，黑龙江省停止了森工企业承担的行政职能，森工企业政事企分开取得积极进展。吉林和黑龙江制定了机构组建方案，国家林业和草原局制定了《重点国有林区森林资源管理体制改革初步方案》。制定了国有森林资源资产有偿使用、湿地保护修复、自然保护地体系建设等多项方案意见，从严控制重点林区矿产资源开发和风电场建设，完成了70%的林业局森林经营方案编制，重点国有林区国有森林资源监管体制逐步完善。地方各级政府保护森林、改善民生的责任意识逐渐增强，森林资源保护管理措施不断强化。

中央不断加大改革支持力度，将森林资源管护费提高到每亩10元，每年安排停伐补助资金51亿元，社会保险补助缴费基数提高到2016年社会平均工资的80%，对与木材停伐直接相关的金融机构债务每年安排贴息6.37亿元。社会性基础建设项目中央投资比例由80%提高到90%。交通运输部将国有林区道路按照道路属性类别纳入相关公路网规划。国家发展改革委安排投资9.2亿元，用于支持国有林区森林防火应急道路和管护用房建设；安排投资14.8亿元，支持国有林区发展接替产业和代木能源项目建设。近3年，中央每年安排重点国有林区各种补助资金分别为224.1亿元、243.8亿元和242.1亿元，化解金融机构债务130亿元。

我国国有林区主要分布在内蒙古、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、新疆、青海、四川、云南9个省（区），其中分布在黑龙江、吉林、内蒙古3省（区）的为重点国有林区，包括五大森工（林业）集团公司，下辖87个森工企业局（林业局），现有林业职工34.8万人，森林覆盖率79.38%，森林蓄积量25.99亿立方米，在我国生态建设全局中具有举足轻重的战略地位。在重点国有林区开发初期，为满足林区职工的生产生活需要，林区逐步完善和充实了社会服务职能，形成了政企、政事、事企合一的不同机构性质和管理体制。重点国有林区为国家经济建设作出了重大贡献，累计生产木材12.3亿多立方米，占全国同期商品材总产量的近一半。经过多年采伐利用，林区可采资源基本枯竭，生态功能严重削弱，民生问题十分突出，到改革启动前，87个森工企业局（林业局）已有60个无木可采，推进林区改革转型势在必行。

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