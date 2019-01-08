破题物流行业痛点 快捷通探索产业链定制化支付蓝海

■本报记者 李乔宇

岁末年初，圣诞元旦接踵而至，“剁手一族”迎来狂欢，物流行业亦正值一年中压力最大的时段。对于物流平台而言，除了要面对时间紧任务重物流拥堵的压力外，还不得不面对资金量大分账周期长的困境。

不过，这种困境正在得以破除。据物流服务平台日日顺车小微相关负责人向《证券日报》记者表示：“目前来看，车小微平台可以借助快捷通开发的系统进行分账，把资金同步结算给车队、网点和司机，资金流动全程可控。付款的中间环节减少了，付款的效率得到了提升，资金安全也得到了保障。”

定制化支付破题物流行业瓶颈

据物流司机小林告诉《证券日报》记者：“到年底物流订单量激增，物流司机的工作量随之增大，拥堵现象时有发生。但客户对于货物送达的时间要求却仍然很严格。”

小林向记者透露物流行业一向多劳多得，他并不排斥工作量的增长，但繁重的工作后，应得薪酬迟迟不能入账难免让人倍感乏力。

但是，车队方面亦有苦衷。有车队相关人员对记者表示“并非有意扣押物流司机款项”。据了解，物流司机到达目的地之后车队收到的钱中一部分是运费，一部分是代收货款，代收货款的这些钱进入账户之后还要分给上游，这其中就涉及到了分账业务。

“年末本来资金流量就大，新的款项持续流入，分账核对都需要时间。”该车队人士告诉《证券日报》记者：“出于资金安全考虑，我也不愿意这些钱留在手里，但算错了账又有谁来负责？”

事实上，上述分账难支付慢的案例正是物流行业的通病。

国家发改委2018年年初公布的《2017年全国物流运行情况通报》显示，2017年我国社会物流总额达252.8万亿元，同比增长6.7%，社会物流总费用为12.1万亿元，同比增长9.2%，全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。

规模扩大的同时，痛点随之形成。有物流行业业内人士告诉《证券日报》记者，目前我国物流行业依旧存在着许多难点和痛点，例如交易信息不对称、信用体系不完善、支付结算体系风险较大等等。从支付环节来看，如何更好地解决物流企业在货款代收、资金分账、资金结算、资金安全等方面遇到的问题，对物流行业的长远发展至关重要。

不过，物流行业的支付难题并非无解，快捷通打造的物流行业定制支付服务正在逐步解决物流行业品牌日日顺车小微的资金管理困扰。举例来看，快捷通日前为日日顺物流和车小微提供了一套物流行业定制化支付服务解决方案。除了构建全流程的资金通道外，该方案还囊括了一键分账结算功能，帮助削减人工对账的时间成本和人力成本。

日日顺车小微相关负责人向《证券日报》记者表示：“现在，车小微平台可以借助快捷通开发的系统进行分账，把资金同步结算给车队、网点和司机，资金流动全程可控。付款的中间环节减少了，付款的效率得到了提升，资金安全也得到了保障。”

快捷通改写线上支付格局

物流行业以外，定制化支付还有着更大的舞台。以快捷通为例，物流行业以外，快捷通还在为海尔空调旗下的互联网家电共享平台“海享租”提供定制化的支付服务。依托快捷通的定制化支付体系，海享租得以迅速进行市场扩张，如今已将业务覆盖至上海、北京等一线城市，服务高校多达数百所。此外，据《证券日报》记者了解，快捷通的定制化支付服务在海尔生态内场景的覆盖率已达86.4%，覆盖了物流、家电、农业等32条产业链。

以海尔生态内的物流产业链为例，接入快捷通提供的综合性解决方案之后，物流产业链各参与方接入支付系统的时间有效缩短了37%以上，100%降低了支付成本，一键分账结算帮助避免人工对账，在分账效率以及分账时间层面均有显著提升。

在业内人士看来，传统的支付方式更侧重于基于B2C终端交易生态的标准化的支付结算服务。但实际上，产业链定制支付面临的是B2B和B2C并存甚至交叉的生态，需要考虑付款方体验的便利和资金安全的保障，另一方面也要考虑收款方（也就是商户）业务及财务端在信息整合、标准化、个性化等方面的需求，而这些需求是传统的第三方支付仍未完全兼顾的。

相对于传统标准化的支付方式，快捷通打造的产业链定制支付平台能为商户提供“从资金链到数据链再到价值链”的升级服务。一方面，快捷通能够通过打通产业上下游链条实现全流程的资金通道，另一方面通过物联网技术链接多方资源实现支付场景全覆盖，提供全方位、定制化的支付结算服务，实现对客户业务目标的精准化、集约化、个性化服务支持。

“做好产业链定制支付，既需要懂产业，也需要懂金融。”快捷通方面人士告诉《证券日报》记者：“做好产业链定制支付，关键是要非常了解整个产业链的生态，了解每个环节不同用户、不同客群的支付场景以及支付诉求。同时，作为支付机构，我们需要了解银行、小贷、消费金融等牌照公司的诉求。”

目前，快捷通已借助海尔生态内相关资源打通物流、家电、农业等多个产业链条，深入产业并了解且持续满足产业对于定制化支付的需求；金融方面，截至目前，快捷通已与400多家主流银行合作，提供互联网支付结算综合服务。

快捷通方面认为，公司的发展方向是面向物联网生态做产业链定制支付平台，为其它平台赋能。据了解，快捷通目前做到的已不仅仅是定制化支付，结合海尔生态内的金融资源，快捷通还能够为优质商家链接基金理财、消费助贷、权益营销等增值服务。

(责编：白宇)