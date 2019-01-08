联合惩戒让失信者出行越来越难

【诚信建设万里行】

近年来，随着我国交通事业的高速发展，交通运输领域的失信问题时有发生，高铁霸座等不文明现象对人民群众的正常出行带来了不良影响。在信用时代，任何失信行为都应受到惩戒，这既是诚信社会建设的内在要求，也有助于提高全社会的诚信意识和信用水平。

2018年8月21日，在从济南西站开往北京的G334次列车上，乘客孙某霸占别人的座位，还对前来劝阻的乘务员胡搅蛮缠。事情发生后，济南铁路公安处依据《治安管理处罚法》规定，给予孙某治安罚款200元的处罚，同时，孙某也因严重失信行为被国家公共信用信息中心列入失信联合惩戒对象，按规定他在180天内被限制乘坐所有火车席别。

2018年12月23日，乘客王某乘坐北京西至武汉的G557次列车前往定州。列车刚开出十分钟，王某便在车厢连接处的厕所内抽烟，随即引发列车烟雾报警。接报后，石家庄乘警支队列车乘警立即到达现场，将王某查获，随后将他移交保定东站派出所定州东警务区处理。依据有关规定，王某被处以行政拘留5日的处罚，并被列入失信人员名单。

“信用交通是交通强国的重要基础，是交通运输现代化发展不可或缺的组成部分。”中国交通运输协会秘书长杨洪义表示，必须多措并举抓牢交通信用建设。

据交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，信用交通体系的建设，既为守信者打开了绿色通道，也让失信者面临越来越多的障碍。不能坐飞机、不能乘高铁，严重失信的人将在越来越完善的综合交通网络中寸步难行。

春运将至，为给广大旅客营造安全有序的出行环境，近日全国铁路公安机关开展专项行动，集中整治“霸座”“阻挡车门”“强行进站”等扰乱站车秩序的突出治安问题。据铁路总公司相关负责人介绍，集中整治专项行动开展以来，铁路警方共查处各类非法、扰序行为2856起，452人被依法行政拘留。

此外，国家发改委、交通运输部等九部门也联合发布了《关于全力做好2019年春运工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》就2019年春运相关工作进行部署，除了强调运力保障，9部门此次还聚焦惩治不文明出行行为，依法严惩“车闹”“机闹”“高铁霸座”等行为，维护良好出行秩序。

《意见》强调，交通运输部门要加强司乘人员教育培训，提高处置不文明行为的能力；鼓励乘客参与运输安全保障，勇于制止影响驾驶员正常驾驶、侵扰公共运输安全的旅客违法行为；配合公安部门对涉嫌违法犯罪的行为依法予以惩处。民航、铁路部门要依法依规对严重扰乱运输秩序、危害运输安全的失信人分别采取在一定期限内限制乘坐飞机、火车的惩戒措施。

据统计，截至2018年9月，全国交通运输部门已经出台了20多个涵盖铁路、公路、民航、邮政等领域的信用制度办法和标准规范；累计限制1463万人次购买机票，限制522万人次购买动车、高铁票。

“高铁霸座等行为，严重破坏社会正常秩序，甚至危害人民群众生命安全。未来，国家发改委将会同有关部门，对违法违规问题进行深入研究，不断推进重点领域信用建设，提高违法失信成本，加快构建‘一处失信，处处受限’的信用惩戒格局。”国家发改委新闻发言人孟玮表示。

（光明日报记者 訾谦）

《光明日报》（ 2019年01月08日 04版）

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