 “2018城市数字阅读指数TOP100”发布 京沪深杭数字阅读领跑全国

人民网北京1月8日电（记者陈灿）1月7日，中国新闻出版研究院国民阅读研究与促进中心、龙源数字传媒集团在京首次发布龙源“2018城市数字阅读指数TOP100”。这是我国首个以倡导政策导向阅读、主流价值阅读为宗旨的指数排行。京沪深杭居于榜单前列。

中国期刊协会会长、原国家新闻出版广电局副局长吴尚之，韬奋基金会会长聂震宁，中宣部出版局巡视员刘建生等数十位文化出版界领导、专家见证了榜单的发布。会上同期发布“2018数字阅读影响力期刊T0P100”。

原中宣部出版局巡视员刘建生表示，城市进行文化建设，不仅会影响到文化层面，更会直接影响政治、社会、经济、民生等多方面。在阅读指数排名中靠前的城市，其后发潜力、创新能力、持久耐力、前进动力方面，一定会位居前列。

中国新闻出版研究院国民阅读研究与促进中心主任徐升国代表研究课题组解读了指数排行。指数评价体系最大特色是能为实现“全民阅读”提供导向引领的作用，促进正能量阅读，提高主流文化、主流价值观的影响力。

该指数以党和国家在文化、教育、思想领域的一系列重大政策导向为依据，以促进优质阅读内容供给、阅读方向引领为宗旨，设置人文阅读（权重20%）、国学阅读（权重20%）、文明阅读（权重15%）、党政阅读（权重10%）、普法阅读（权重10%）、科普阅读（权重10%）、健康阅读（权重10%）、综合阅读（权重5%）八项特定内容指标。统计以全国各城市的网络IP地址作为分析单元，采集通过以PC、手机、智能大屏等多种终端对授权龙源合作的书刊报、音视频的付费阅读IP数据与浏览阅读IP数据。数据撷取时段为2017年11月1日至2018年10月31日。

从上榜城市所属区域可以看出，东、中部地区省份的上榜城市数量较多，数字阅读发达程度与地区综合实力呈现正相关。TOP10城市全部为一线城市或新一线城市。这些城市文化氛围浓厚，社会发展程度高，经济实力强，电子阅读公共设施数量较多，网络条件较先进，举办各种有本地特色的全民阅读、书香城市活动，各项指标居于领先地位。但榜单中也有接近四分之一的城市为四线、五线城市，表明阅读发展状况并非完全受限于城市的综合实力，只要重视文化氛围与阅读环境建设、宏观引导得当，在阅读成效上也会有亮丽的表现。

阅读量较多集中在政策性导向阅读方面的城市，在指数形成中能占据优势。阅读内容均衡发展的城市也容易有较好表现。如南京、宁波、长沙虽然都只有三项进入前10名，但其它各项并无短板，因此“总分”并不少。

龙源数字传媒集团总编辑穆广菊表示，数字阅读是不可逆转的趋势，但很难要求读者在使用电子终端产品时都具有选择最佳信息资源的意愿与能力。此次的“2018城市数字阅读指数TOP100”有助于引导数字阅读向主流阅读靠拢。

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