两部门：国家最高科学技术奖的奖金调整为800万元/人

人民网北京1月8日电 据科技部官方网站消息，科技部及财政部发布关于调整国家科学技术奖奖金标准的通知。通知称，国家最高科学技术奖的奖金标准由500万元/人调整为800万元/人，全部属获奖人个人所得。

为贯彻落实《关于深化科技奖励制度改革的方案》（国办函〔2017〕55号）有关精神，充分发挥国家科学技术奖对广大科技工作者的激励作用，释放各类人才创新活力，经国务院同意，对国家科学技术奖奖金标准进行调整。具体调整如下：

一、国家最高科学技术奖的奖金标准由500万元/人调整为800万元/人，全部属获奖人个人所得；

二、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖的特等奖奖金标准由100万元/项调整为150万元/项，一等奖奖金标准由20万元/项调整为30万元/项，二等奖奖金标准由10万元/项调整为15万元/项；

三、调整后的国家科学技术奖奖金标准自2018年度国家科学技术奖起实施。

(责编：李楠桦、仝宗莉)