中国铁路济南铁路局回应取消权健冠名：已全部撤除

中国铁路济南局集团有限公司官方微博网页截图。

人民网北京1月8日电 （朱江）据中国铁路济南局集团有限公司官方微博消息，近期，针对社会关注的权健公司问题，山东中铁文化传媒集团已终止权健公司动车组冠名，并已全部撤除。

(责编：朱江、仝宗莉)