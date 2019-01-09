市场有活力 发展有动力(大数据观察)

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近年来，在商事制度改革不断深入的大背景下，我国市场主体数量节节攀升，新设企业速度明显加快。我国市场主体从改革开放之初的不足50万户，到2018年11月底，全国实有市场主体1.09亿户。特别是近5年来，我国各类市场主体总量增加70%以上。

516倍

40年来我国个体工商户增长

“开始就是一个小小的修表摊，有个活动的铁皮房就是我的工作间。现在发展成30平方米，集修表、卖表为一体的表店。”

——修表店店主李鲜芳

在山西省太原市西宫，有一家营业30多年的“芳芳修表店”，店主李鲜芳1981年离开汾机五七工厂，后来开了这家修表店从事个体经营。“开始就是一个小小的修表摊，有个活动的铁皮房就是我的工作间。现在发展成30平方米，集修表、卖表为一体的表店。今年我还计划再开一家分店。”李鲜芳说。

其实，李鲜芳做个体生意很不容易，曾患小儿麻痹症的她，从残疾高中毕业后便没有继续升学。然而，市场经济却给了每个人自食其力的机会。“是这家表店让我觉得自己还‘有用’，是市场经济让我通过诚信经营找到了自信。”李鲜芳说。

像“芳芳修表店”这样的个体工商户，是我国市场主体中最微观也是数量最多的成员。据中国个体劳动者协会副秘书长张久荣介绍，我国个体工商户户数从1978年的14万户，增加到2018年11月底的7237.45万户，增长了516倍。

国家市场监督管理总局相关负责人介绍，商事制度改革以来，简政放权措施频出。2016年12月1日起全国全面实施个体工商户营业执照和税务登记证“两证整合”。公民只需填写“一张表”，向“一个窗口”提交“一套材料”即可办理个体工商户工商及税务登记。

3105.37万户

全国登记私营企业数

“这么多年创业的经历让我更加坚信，人穷不能思想穷，有想法就要踏踏实实干。”

——超市老板马育林

“办企业的环境是越来越好了。”一直创业的马育林感慨：“找政府办事越来越容易了，过去办营业执照自己跑好几个单位，现在到政务大厅一站式解决。”

2001年，马育林从青海大学毕业后，到上海开了一家“青海特产专卖店”，6年后他回到家乡青海省黄南藏族自治州同仁县开办了“黄南谷丰水产经销部”，两年后他又创办了“同仁热贡购物中心”，经过9年的发展已成为营业面积千余平方米，集粮油、蔬果、副食、百货批零、配送为一体的当地样板超市。

2018年，马育林又从农村流转了10亩地，打算将当地土特产加工包装，向省外推销。出身贫寒的他说：“这么多年创业的经历让我更加坚信，人穷不能思想穷，有想法就要踏踏实实干。在现在这个时代，踏实肯干就一定不会白干。”

改革开放40年以来，我国涌现出无数具有企业家精神的创业者，他们创办的企业既有“同仁热贡购物中心”这样地域性的企业，也有华为、联想、海尔等把生意做到全世界的全球知名企业。私营企业在允许登记后的1989年，总数不过9.05万户。而截至2018年11月底，全国登记的私营企业已有3105.37万户，增长了340多倍。

商事制度让开办企业的门槛越来越低。注册资本实缴改为认缴制，“一址多照”“一照多址”“商务秘书”“众创空间”等改革，降低了兴办企业的资金、场地门槛；“三证合一”“五证合一”和“多证合一”改革，使涉企证照大幅精简；29个省份实现无纸全程电子化登记；“证照分离”改革解决了企业“准入不准营”的难题。

54703家

2018年前11月新设立外商投资企业

“我们在中国生活9年了，一直以为外国人在中国开公司会特别麻烦，抱着试一试的想法，没想到办照过程很轻松。”

——来自乌克兰的米拉

“我们实现了在中国创业的梦想。”来自乌克兰的米拉和丈夫萨沙2018年在北京市石景山区开了一家健身房。“我们在中国生活9年了，一直以为外国人在中国开公司会特别麻烦，抱着试一试的想法，没想到办照过程很轻松。”米拉说。

萨沙原本在合湾街一家健身俱乐部做健身教练，随着教授的学员越来越多，萌生了自己开健身公司的想法。“办事大厅的工作人员指导我们如何网上申请、提交材料、在商务委备案等程序，补齐材料后2天就拿到了营业执照和印章。”萨沙说。

小至这家乌克兰健身房，大至德国西门子、韩国三星等，外商投资企业一直是我国1亿多市场主体的重要组成部分。据国家统计局数据，截至2017年底，实有注册的外商投资企业近54万家。2017年，中国是全球第二大外资流入国，自1993年起利用外资规模稳居发展中国家首位。据商务部最新数据，2018年1—11月，全国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%，新增外商投资企业大幅增加。

据世界银行最新发布的《2019年营商环境报告》，中国营商环境在全球排名一次性提升32位，从上期的第七十八位跃升至第四十六位。

营商环境的优化让外资企业“进得来”，清理监管障碍，通关一体化、自动进口许可证无纸化通关等创新举措，让外资企业在中国市场“跑得更快”。未来，我国营商环境还将进一步优化，欢迎更多外国投资者来华投资兴业，中国开放的大门永远不会关上。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 07 版）

(责编：冯粒、袁勃)