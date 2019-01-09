原标题：网游实名制不是“空架子”

资料图片 新华社记者 张金加摄

网游实名制实施一年多以来，引起了广泛关注。不论是成年人还是未成年人，在网络游戏中，都要使用真实信息进行注册，方能继续游戏。这一防止未成年人沉迷游戏的措施也引起了如冒用、购买成人身份证等问题。如何将网游实名制落到实处，修复漏洞？本报记者进行了相关采访。

实名注册 防止游戏沉迷

网游实名制，并不是一件新鲜事物。2017年5月1日，《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》实施。通知明确表示，网络游戏运营企业应当要求用户使用有效身份证件实名注册，并保护用户注册信息，不得为使用“游客模式”登录的用户提供游戏内充值或者消费服务。这一规定意味着，匿名玩网游已经成为“过去时”，实名制成为防止未成年人沉迷网游的一个基本措施。

2018年发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年6月，中国网民规模为8.02亿，其中，19岁以下网民达到21.8%。另据数据显示，未成年人10岁之前触网比例高达72%，首次触网年龄持续走低。

在青少年网民群体急剧增加的同时，未成年人因沉迷网络游戏造成不良后果的新闻也屡见报端。“10岁小学生偷刷父亲银行卡充值网游”“少年沉迷网游出走后回家偷钱”……针对这些现象，社会各界对防止未成年人沉迷网络游戏的呼声日益增强，网游实名制就此出台。

“网游实名制的初衷是为了更好的落实未成年人保护工作，利用技术手段识别出未成年人，并对他们的游戏行为进行合理引导。”对外经贸大学数字经济与法律创新研究中心执行主任许可对本报记者说。

修复漏洞 告别成年人“马甲”

然而，提高注册门槛，是否就意味着实名制真的“实名”了呢？

本报记者尝试登录了一些网络游戏，其中几款需要与实名认证过的社交账号所绑定，而其他游戏仅需要输入手机号、获取验证码即可完成实名认证。“这是网络实名制目前存在的主要漏洞，根据手机号码完成实名制验证可能会人证不合一。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍对本报记者说，“由于一个身份证号可以办理数个电话号码，所以未成年人可以使用家长的手机号码完成验证并继续游戏。”

许可同样表示，现在大部分游戏公司还是通过自己的审核来完成实名认证，没有接入公安的权威数据平台。“自己审核就容易出现人证不一的情况。在实名制下，未成年人还是穿着成年人的‘马甲’。有的小孩甚至会去购买他人的身份信息来完成这一实名认证。”许可说。

这一问题也引起了业内游戏公司的注意，已有游戏公司主动修复漏洞，将“实名制”落到实处。2018年9月，手机游戏《王者荣耀》接入公安数据平台，并在此基础上以视频认证的方式进行小规模人脸识别技术测试。2018年10月，《王者荣耀》以北京等九地市为起点，正式启动游戏全部用户的强制公安实名校验，未通过校验的游戏账号将禁止登录。辅之以实名认证，不少网络游戏公司都上线了防沉迷系统，对未成年人的在线游戏时间予以限制。

完善制度 还需多方合作

目前，一些大型网络游戏公司正开始引入实名制并逐步修复漏洞，在受访专家看来，要想落实网游实名制，还有许多规则有待细化和创新，同时也需要出台可操作的措施加以配合。

将账号与身份对应，是实名制的核心所在。朱巍认为，网游实名制不能仅限于在注册时设门槛，还可以通过技术手段，如人脸识别、指纹识别、大数据检测等，充分发挥实名认证对于防止未成年人沉迷网游的效果。

“最重要的是建立统一的标准。有些游戏公司严格实行了实名制，有些却没有，不能让‘劣币驱逐良币’。”朱巍说。在他看来，网游实名制、防沉迷系统不能仅依靠某一个游戏平台实行，应当建立跨平台的认证体系。“小孩子在这个游戏上时间玩够了，可以换到下一个游戏去玩，这样实名认证和防沉迷系统就没有起到作用。”

在许可看来，如何让游戏公司积极履行保护未成年人的义务是完善实名制的关键所在。他建议，在接入公安机关的权威数据平台上，可以给予游戏公司相关的政策优惠，以鼓励他们积极落实网游实名制，对未成年人进行保护。“同时，游戏公司也应当保护好用户信息安全，严格遵循个人信息保护法和数据管理办法。”

“网游实名制是一种工具性的手段，对未成年人提供基本的保护。”但许可认为，未成年人沉迷网络游戏有多方面的原因。“真正做到防沉迷，还应当通过教育、家庭和社会，不能简单寄希望于身份认证和网络厂商的技术手段。同时，也要听取孩子们的意见，他们也是做决定的一方。多方良性互动，才能共同解决未成年人沉迷网络游戏的问题。”许可说。记者 何欣禹

(责编：杨曦、仝宗莉)