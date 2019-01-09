原标题：辣产业缘何“辣”么火？

1月5日深夜，重庆大学城的天空开始洒落片片雪花，可位于龙湖U城的夜辣店仍热闹非凡，刚撸完一串鱼丸的重师大小芊同学，用纸巾擦擦嘴上的红油对《工人日报》记者说：“吃了好多大牌品牌店，最喜欢的还是来夜辣吃。”

最近出炉的元旦消费大数据显示，“辣消费”独占鳌头。自热小火锅消费较2017年增长520%，辣兔头消费增长11倍之多。还有担担面，串串香，小面，红油抄手，毛血旺等美食……以轻时尚的生活美学诠释新时代的麻辣烫，更符合当今年轻消费者的审美趋势和消费体验。

《2018全国调味品行业蓝皮书》显示，辣味调味品占所有调味品的30.88%，全球吃辣人群超过25亿人，辣椒全球交易额超过2873亿元，辣味已经成为全球化的流行趋势。

“全民食辣”成就新时尚产业

当今的食辣人群主要集中在80、90后年轻消费者，因辣椒本身具有美容、减肥的功效，女性消费者正在成为食辣的主力军；另外经科学验证，食辣可以让人产生愉悦感，所以工作压力大也是消费者偏爱吃辣的诱因之一。

冬天，最是吃火锅的好时节。辣椒，赋予了麻辣火锅艳丽的色泽、浓烈的香气和刺激的口感。2万多家火锅餐厅，令重庆成为一座弥漫着麻辣鲜香气味的城市。

懒人经济趋势下，方便火锅异军突起，现在就连火锅行业的大佬们也对方便火锅非常感兴趣。目前海底捞、大龙燚、小龙坎、德庄等多个火锅业界大佬都涉足了这个新兴领域，更有传闻连康师傅、统一也正蓄势待发，方便火锅市场竞争之势已现端倪。

根据《中国餐饮报告2018》显示，在小吃快餐赛道上，小吃快餐类订单占整体餐饮订单的63%，麻辣烫异军突起，许多创业者随着行业的大潮加入到了方兴未艾的麻辣烫市场竞争当中。

麻辣烫向来深受大众喜爱，不仅是一个具备快餐属性的品类，又有轻火锅的特性，兼具了晚上休闲餐饮和夜宵的属性。在外卖平台上，麻辣烫是搜索与销售的热点，白领和学生都青睐的美食之王，网络上的搜索指数也一直稳定雄踞餐饮品类第一的位置。

串串店铺2018年初数量为3.2万家，年中为3.6万家，年底为4万家，店铺增长量一度超过鱼火锅，成为了火锅第一大细分品类。因为串串经营的高性价比，创业者投资串串店已经成为热潮，而兼具类火锅形式的麻辣烫、市场新贵麻辣拌和串串，品牌一经面市迅速获得投资者的追捧。

而近期，很多人都被网红音乐主题餐厅——“魔辣餐厅”在朋友圈刷屏了，其正以令业界惊叹的速度打入主题餐饮市场，在全国各地开起了加盟店。

草根美食藏富亿万黄金

辣椒被国内外公认为是人们喜食的一种蔬菜和调味品，无论是辣椒罐头、油辣椒、辣椒酱及红色素等,其加工制品已深入千家万户。

西南地区和长江中上游地区是中国辣椒的主产区和集中消费区。重庆驰名世界的涪陵榨菜,名扬四海的重庆火锅,无不因为辣椒的调配才增味、添香，仅重庆火锅年产值就近5000亿元。

麻辣烫作为一种民间特色小吃和大众喜爱的草根美食，有着最广阔和成熟的市场、最旺盛和强韧的生命力。无论大江南北，到处生根发芽，商家纷纷趋之若鹜，水煮鱼、麻辣田螺、香辣盆盆虾等特色菜品，曾一度掀起餐饮市场争相追逐麻辣口味的潮流，打造了独特的消费群体——“麻辣一派”。

辣椒酱已被普通家庭和各类食品行业广泛使用，其独特的味道和保健功能，使辣椒酱在国内市场上的消费量和贸易量都在不断上升。目前辣酱市场规模达320亿元，行业市场规模增速仍在7%以上，到2020年底，辣椒酱行业市场将达400亿元。

近几年，传统辣酱品牌相继在天猫、京东等互联网平台上开设线上旗舰店；而本就诞生于线上的互联网辣酱品牌，则有意布局线下流通渠道。高端辣酱产品除了具备更高的市场价格和盈利能力外，还从根本上打破了原有的资本、营销和传播模式，将辣酱打造成一款时尚单品，甚至赋予其明星效应。饭爷创始人林依轮热衷于打造线上抢购，更与热点品牌联合营销；嗨嗨皮皮辣酱创始人岳云鹏青睐直播互动，通过搞笑增加人气和销量；而懒厨娘、苏小鲜等则频频利用社群营销和线上线下互通，与消费者建立情感互联……

中国调味品协会有关人士指出，辣酱作为当下调味品市场中的热门品类，正吸引着更多资本的目光，未来整个辣酱市场正朝着高端化、时尚化和多渠道化方向发展。

此外，随着麻辣火锅以及川渝菜的流行，带动了干辣椒行业的发展，辣椒酱生产线、辣椒素提取设备、辣椒油加工机等也都迎来了巨大的商机。

辣产业链不断延伸

据了解，辣椒是世界上具有良好发展前景的经济作物之一，其适应性广、营养丰富、产业链长，受到世界各地的高度重视。特别是自20世纪90年代以来，世界辣椒产业发展较快，其中以中国发展最为迅速。

目前，全世界有超过一半的国家种植和食用辣椒，全球辣椒及其制品多达1000多种，年交易额在300亿美元以上。我国辣椒产品的出口也在不断增加，韩国、日本、墨西哥、澳大利亚、美国、东南亚等已经成为我国辣椒的终年进口国，仅墨西哥辣椒就有三分之一是从我国进口，日本进口辣椒90％来自我国。据统计，我国辣椒以每年2000万亩的种植面积，位列各类蔬菜中的第二。同时，年逾700亿元的产值，让辣椒产业稳稳坐上中国最大蔬菜产业宝座。

辣椒含有维持人体正常生理机能的多种化学物质，对人类多种疾病有一定的疗效，近几年辣椒素在药理研究方面的进展较快，辣椒已成为重要的制药原料。发达国家如美国、日本等规定食品中可不受限制地使用辣椒红色素，另外辣椒红素还是医药中药片糖衣、胶囊及高级化妆品的重要色素。

目前，辣红素已成为世界销量最大的天然色素，美国每年需要1000吨，而日本每年需要500吨，世界每年则需要8000吨左右，可见国际市场潜力巨大。眼下国际辣椒市场不断扩大，干辣椒的用途日益拓展。例如在食品、医疗、美容等方面的功能进一步开发，对于干辣椒的深加工已经成为提高产品附加值的重要手段。

当前，我国辣椒综合利用效率不高是不争的事实。专家建议，辣椒产业的采后处理和贮藏加工技术需要进一步提高，加强对辣椒深加工的研究，将能够进一步提高辣椒的种植效益。（记者 李国 实习生 李俊）

(责编：杨曦、仝宗莉)