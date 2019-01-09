原标题：最新食品抽检结果出炉：这39批次食品抽检不合格

据国家市场监管总局网站消息，近期，国家市场监管总局组织抽检食用油、油脂及其制品，肉制品，粮食加工品，乳制品和食用农产品等5类食品2111批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定，其中抽样检验项目合格样品2072批次、不合格样品39批次，涉及微生物、农兽药残留、重金属等指标。

具体情况通告如下：

一、南京建邺金鹰购物中心有限公司销售的标称北京金地绿原国际贸易有限公司出品、安徽省康龙农业开发有限公司生产的山茶油，过氧化值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

二、南宁百货大楼股份有限公司销售的标称南宁长生花生油有限责任公司(分装)生产的花生油，过氧化值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖南省食品质量监督检验研究院。

三、上海联家超市有限公司新里城店销售的标称上海欣元食品有限公司生产的肴蹄(猪蹄膀)，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

四、辽宁地利生鲜农产品企业管理有限公司万达店销售的标称辽宁诚信食品有限公司生产的五香排骨肠，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

五、沈阳家乐福商业有限公司于洪广场店销售的标称廖大哥(沈阳)食品有限公司生产的原味粗肠(肉灌肠类)，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

六、辽宁省沈阳市新民市叶斌多又好超市销售的标称廖大哥(沈阳)食品有限公司生产的蒜味香肠(肉灌肠类)，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

七、合肥包河大润发商业有限公司销售的标称安徽省蒙城宏健食品有限公司生产的牛肉干(五香味)，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

八、四川华润万家好来超市有限公司西安南关正街分公司销售的标称上海大鹤蛋品有限公司(日本独资)生产的鲜鸡蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

九、沈阳市于洪区双锐晔超市销售的标称山东曹县龙凤农副产品有限公司生产的无公害乌鸡蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

十、贵阳乌当文强副食品店销售的土鸡蛋和洋鸡蛋，氟苯尼考和恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

十一、贵阳市乌当区童童食杂店销售的土鸡蛋，氟苯尼考和恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

十二、宁夏回族自治区银川市兴庆区南桥市场内(经营者：陆勇)销售的草鱼，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。

十三、南宁市人人乐商业有限公司香格里拉购物广场销售的五丰三黄鸡，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

十四、重庆市沙坪坝区陈家湾农贸市场猪肉摊005号摊位(经营者：代永芬)销售的宝肋肉和后腿肉，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

十五、沈阳大润发商业有限公司销售的标称沈阳农家商贸有限公司生产的农家炊鸡蛋，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

十六、西安市新城区张文社蔬菜配送部销售的来自陕西省胡家庙蔬菜批发市场的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

十七、西安显申农副产品有限公司销售的来自陕西省西安市长安县的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

十八、辽宁永辉超市有限公司沈阳重工街店销售的来自佳万家(天津)蔬菜种植专业合作社的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

十九、广西利客隆超市有限公司南宁人民店销售的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

二十、上海市嘉定区嘉定工业区裕民路488号裕民集贸市场1层177号摊位(经营者：万宗萍)销售的来自上海江杨路批发市场的梭子蟹，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

二十一、上海市徐汇区双峰路300号(双峰市场内HA6号摊位)(经营者：池定福)销售的来自上海市宝山区江杨批发市场的梭子蟹，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

二十二、上海市松江区岳阳街道乐都路94号菜花泾市场内(经营者：包国勤)销售的来自上海市宝山区江杨批发市场的梭子蟹，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

二十三、陕西永辉超市有限公司西安南关正街分公司销售的来自陕西省西安市炭市街市场的正蟹，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

二十四、长沙市世纪华联茂尔贸易有限公司销售的家顺康鲜三黄鸡，呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

二十五、上海市松江区岳阳街道乐都路94号菜花泾市场内(经营者：包国勤)销售的来自上海市宝山区江杨批发市场的沼虾，呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

二十六、上海市青浦区张君臣水产经营部销售的来自上海市宝山区江杨北路水产批发市场的沼虾，呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

二十七、湖北省武汉市中百仓储超市有限公司汉南购物广场销售的来自云南省中百仓储超市有限公司的上海青(普通白菜)，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

二十八、湖北省武汉市武昌区青鱼嘴生鲜市场(3、4号摊位)(经营者：高正加)销售的来自湖北省武汉市汉口区农户的芹菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

二十九、武汉经济技术开发区百鲜尚超市销售的来自武汉白沙洲农副产品大市场的上海青(普通白菜)，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

三十、陕西永辉超市有限公司西安公园南路分公司销售的芹菜，毒死蜱和甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

三十一、大商集团沈阳于洪新玛特购物休闲广场有限公司销售的来自沈阳盛发菜果批发有限公司的豇豆，克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

三十二、广西壮族自治区南宁市白沙农贸市场周雪春个体工商户销售的豇豆，克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

三十三、重庆市渝中区民权路89号“日月光中心广场”L1层L1013号商铺(经营者：王顺芝)销售的活黑鱼，孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为四川省食品药品检验检测院。

三十四、陕西省西安市胡家庙蔬菜批发市场E排15-16号(经营者：郭东瑞)销售的来自江苏省的鲈鱼，孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

三十五、安徽永辉超市有限公司合肥马鞍山南路分公司销售的来自安徽康福源农产品有限公司的豇豆，水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

三十六、长沙市岳麓区乡美楼饭店销售的鳙鱼，地西泮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

三十七、南宁润平商业有限公司销售的来自南宁市恒发蛋品经营部(供货商)的叮当初生土鸡蛋，氧氟沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖北省食品质量安全监督检验研究院。

对抽检中发现的不合格产品，市场监管总局已责成相关省级市场监管部门依法予以查处。天津、辽宁、上海、江苏、安徽、山东、湖北、广西、云南、陕西等省(区、市)市场监管部门已督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；辽宁、上海、江苏、安徽、湖北、湖南、广西、重庆、陕西等省(区、市)市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；上海、湖北、广西、重庆、贵州、陕西、宁夏等省(区、市)市场监管部门已督促食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告，食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。

市场监管总局要求，以上省级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施，3个月内向市场监管总局报告核查处置情况并向社会公布。

(责编：杨曦、仝宗莉)