原标题：北京:海淀区建设筹集保障房5000套

海淀区十六届人大五次会议昨日开幕。记者从会上获悉，三大科学城之一——中关村科学城规划即将发布。2019年，海淀将加快建设中关村科学城，争取重大创新平台和项目落地。

另外，海淀区对教育、交通、生态等方面的发展也提出了规划，比如，将进一步完善义务教育入学办法，细化实施多校划片入学政策，扩大初中入学就近登记范围和计划，规范民办学校招生，促进义务教育免试就近入学等。

科技

组建中关村科学城管委会

据悉，此前海淀区编制了中关村科学城规划，目前已经市委市政府审议通过，即将发布。

2019年，海淀将细化落实中关村科学城规划。在类脑智能、量子信息、高端芯片、生命科学、颠覆性新材料、空间科技等领域及交叉创新方向，争取重大创新平台和项目落地。支持驻区高校院所一流学科、优势学科、交叉学科等做优做强，强化中关村科学城在基础研究、原始创新领域的“基石”作用。

同时，将组建中关村科学城管委会，构建扁平化、平台化的组织架构，建立市区两级深度融合、高效协同的机制，组建支撑中关村科学城建设的市场化运营平台，提升创新资源统筹能力和创新服务供给能力。

另外，海淀提出，抓住5G全面商用化机遇，前瞻布局5G基础设施和产业链，推动互联物联的技术和模式创新，要在5G时代率先领跑。还将探索实施创新型企业培育计划，形成领军企业、“独角兽”企业、隐形冠军企业、胚芽企业等创新型企业梯队。

教育

加快学校建设新增学位3000个

海淀区介绍，2019年，海淀将进一步完善义务教育入学办法，细化实施多校划片入学政策，扩大初中入学就近登记范围和计划，规范民办学校招生，促进义务教育免试就近入学。

另外，将加快推进新建、改扩建学校建设，确保十一晋元中学、北大附中西三旗学校启动招生；完成育英中学改扩建工程，人大附中航天城学校新址建设，教师进修附属实验香山分校改扩建项目。2019年，海淀将持续改善办学条件，增加学位供给，预计2019年新招生的学校可以新增3000个学位。

2018年，海淀区小学就近入学比例继续保持99%以上，初中登记入学招生计划6120人，比上年增加360人，登记入学录取人数比例达25%，比上年提高1.2个百分点，公办初中学校接收就近入学17886人，占总招生人数的98%，比上年提高0.7个百分点。2018年，海淀新增加优质学位4000余个，中小学在优质校就读比例达到83%，比2012年提高25%。

交通

基建提速，完成10项疏堵工程

2019年，海淀将加强静态交通管理，挖潜新增停车位5000个，实施路侧停车管理改革。

2019年，海淀将提速交通基础设施建设，协调推进地铁13号线拆分，加快12号线、19号线一期、昌平线南延等轨道交通建设。

另外，将实施上庄东路、巴沟村路等道路工程，新增通车里程8公里；打通唐家岭路等断头路，完成10项疏堵工程，统筹实施总量300万平方米的道路大中修三年行动计划。

在住房保障方面，将建设筹集保障性住房5000套，加大租赁补贴和公租房配租力度。实施东馨园等6个老旧小区综合改造。

生态

PM2.5平均浓度城六区最优

记者获悉，2018年，海淀区细颗粒物PM2.5平均浓度50微克/立方米，同比下降10.7%，为城六区最优。

2018年，海淀上庄再生水厂主体工程完工，7条黑臭水体整治完成，推进南沙河等重点河道清淤治理和生态修复。5个考核断面水质全部达标。实施新一轮百万亩造林绿化工程，新建改造林地绿地263.5公顷。

2019年，海淀将以柴油货车、挥发性有机物、扬尘等治理为重点，加强大气污染防治精细化管理，持续改善空气质量。

另外，将巩固南沙河水质改善成果，开展河湖生态治理和修复，实施稻香湖、翠湖及三山五园等区域循环补水。推进京张铁路绿廊等项目，扩大绿色生态空间。探索生态、科技、人文深度融合，增强公园绿地的文化内涵和科技体验。（记者 邓琦）

(责编：杨曦、仝宗莉)