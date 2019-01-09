拒绝假流量，锻造好品质

中国影视行业经过几十年的改革发展，催生了一批龙头企业和经典作品，不仅丰富了人民群众的精神文化生活，大量影视从业者也从中受益。在看到成绩的同时，也要解决发展中遇到的一些问题。比如，收视率数据中的“水分”问题。
一段时间里，一些播出机构甚至在购剧合同中，将收视率与购片价格挂钩，诱导制作机构去买收视率。数据造假，花招迭出，渐成顽疾之一。有的电影院，凌晨竟是票房最高时段；某网剧点击量高达几百亿，远超全球人口总数；几部同时段播放的电视剧，共同标榜自己“收视率”第一。
类似造假顽疾久治不愈，在于整个造假的链条中，都有人获益：明星可以凭此提升个人商业价值；播出制作方能够以此吸引广告商；投资公司可以借此吹大资本泡沫。而这种造假行为，对整个文化行业乃至整个社会都产生严重的负面影响：它干扰了正常的市场秩序，使作品优劣失去公允的标准与评判，制作方无法沉潜创作，反而急功近利高价争抢“流量明星”，挤压制作成本，伤害艺术品质，使“劣币驱逐良币”，破坏文艺创作的健康生态。
事实上，影视数据造假阻碍行业发展已是共识，打假成为共同呼声。业内众多人士都曾公开发声抵制，有的还在全国两会形成相关提案；有的视频网站宣布关闭前台播放量显示，告别“唯流量论”。国家在制度措施和法律层面也都在亮剑。近日，国家广播电视总局宣布，广播电视节目收视综合评价大数据系统基本建成并开通试运行。该系统可以反映影视节目、各个时段的收视情况，被看做未来的“官方收视率”。让收视数据成为公共数据，此举被视为根治影视数据造假的重要一步。2017年施行的《中华人民共和国电影产业促进法》剑指“偷票房”。2018年8月，国内首起因在视频网站“刷量”而引发的不正当竞争案在上海宣判，被告“刷量”公司等被判赔偿50万元并公开道歉。打击电视剧收视率造假正形成合力，产生刚性约束效果。
成熟的市场，不但有高水准的创作者，也有高素质的观众。近一段时间，“流量脱水”“流量退潮”成为影视行业的热门词语，所谓“流量明星+大IP”的爆款公式已非百试百灵。很多观众不再单纯为明星、内容甚至话题买单，他们更加看重作品的品质。《大江大河》《红海行动》等影视作品叫座又叫好，也启示我们，影视作品有正能量、有感染力，能够温润心灵、启迪心智，才能为观众所喜爱。
“人类文艺发展史表明，急功近利，竭泽而渔，粗制滥造，不仅是对文艺的一种伤害，也是对社会精神生活的一种伤害。”习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话发人深省。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良，才是影视创作的不二法则。
《 人民日报 》（ 2019年01月09日 05 版）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】