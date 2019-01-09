拒绝假流量，锻造好品质

中国影视行业经过几十年的改革发展，催生了一批龙头企业和经典作品，不仅丰富了人民群众的精神文化生活，大量影视从业者也从中受益。在看到成绩的同时，也要解决发展中遇到的一些问题。比如，收视率数据中的“水分”问题。

一段时间里，一些播出机构甚至在购剧合同中，将收视率与购片价格挂钩，诱导制作机构去买收视率。数据造假，花招迭出，渐成顽疾之一。有的电影院，凌晨竟是票房最高时段；某网剧点击量高达几百亿，远超全球人口总数；几部同时段播放的电视剧，共同标榜自己“收视率”第一。

类似造假顽疾久治不愈，在于整个造假的链条中，都有人获益：明星可以凭此提升个人商业价值；播出制作方能够以此吸引广告商；投资公司可以借此吹大资本泡沫。而这种造假行为，对整个文化行业乃至整个社会都产生严重的负面影响：它干扰了正常的市场秩序，使作品优劣失去公允的标准与评判，制作方无法沉潜创作，反而急功近利高价争抢“流量明星”，挤压制作成本，伤害艺术品质，使“劣币驱逐良币”，破坏文艺创作的健康生态。

事实上，影视数据造假阻碍行业发展已是共识，打假成为共同呼声。业内众多人士都曾公开发声抵制，有的还在全国两会形成相关提案；有的视频网站宣布关闭前台播放量显示，告别“唯流量论”。国家在制度措施和法律层面也都在亮剑。近日，国家广播电视总局宣布，广播电视节目收视综合评价大数据系统基本建成并开通试运行。该系统可以反映影视节目、各个时段的收视情况，被看做未来的“官方收视率”。让收视数据成为公共数据，此举被视为根治影视数据造假的重要一步。2017年施行的《中华人民共和国电影产业促进法》剑指“偷票房”。2018年8月，国内首起因在视频网站“刷量”而引发的不正当竞争案在上海宣判，被告“刷量”公司等被判赔偿50万元并公开道歉。打击电视剧收视率造假正形成合力，产生刚性约束效果。

成熟的市场，不但有高水准的创作者，也有高素质的观众。近一段时间，“流量脱水”“流量退潮”成为影视行业的热门词语，所谓“流量明星+大IP”的爆款公式已非百试百灵。很多观众不再单纯为明星、内容甚至话题买单，他们更加看重作品的品质。《大江大河》《红海行动》等影视作品叫座又叫好，也启示我们，影视作品有正能量、有感染力，能够温润心灵、启迪心智，才能为观众所喜爱。

“人类文艺发展史表明，急功近利，竭泽而渔，粗制滥造，不仅是对文艺的一种伤害，也是对社会精神生活的一种伤害。”习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话发人深省。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良，才是影视创作的不二法则。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)