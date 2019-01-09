文花枝——最美导游做起扶贫书记

面对危险：
“我是导游，我没事，请先救游客”
鼓励村民：
“不放弃希望，生活会好起来的”
“我腿脚不方便，得先走！”在湖南省湘潭市旅游外事侨务港澳局，文花枝道别同事，赶往市广播电视大学。近年来，她每月都要到学校脱产学习一整天。
时间回到2005年8月。载着导游文花枝和25名游客的旅游大巴车，行至延安洛川境内时，发生了严重交通事故。当施救人员一次次走向她时，她却坚持说：“我是导游，我没事，请先救游客！”两个多小时后，文花枝最后被救了出来。由于延误宝贵的救治时间，医生不得不为她做了左腿截肢手术。
2007年，文花枝当选为全国道德模范。赞誉、鲜花和掌声蜂拥而至，但文花枝始终保持清醒。10多年来，她仍然过着朴素的生活。
然而，刚受伤时，看着空荡荡的裤管，文花枝埋下头伤心地哭了。但几分钟后，再抬起头时，她眼里已经没有了泪水，“即使少了一条腿，我也会坚强地生活。我会用微笑面对一切。”
手紧紧扶住栏杆，右腿站稳立住后，再慢慢抬起左腿……康复的过程漫长而艰辛，左腿截肢处经常被假肢磨得血肉模糊，文花枝咬牙坚持锻炼，从不叫苦喊痛，总是笑着对家人和朋友说：“没事，我好着呢！”
2006年，文花枝获得全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。“我不是英雄，也不是名人，只是亿万人中的普通一员。”面对来自各方的掌声，文花枝表现淡定，“所有的荣誉都是对模范精神的肯定，我只是幸运地成为了载体。”
劫难之后，从前的憧憬和设想都被打乱。“身残志不能丢！”冷静思考后，文花枝决定：告别自己热爱的导游事业，重回校园，提升专业知识和能力，将来更好地为旅游事业服务。
2006年8月，文花枝进入湘潭大学旅游管理专业学习。刚装上假肢那阵子，身体很不适应，常人10分钟的路程，文花枝要费劲地走上半小时。
“我要努力地改变自己。”文花枝从没有闲着，目的只有一个：让舍己救人的文花枝淡出人们的视野，使掌握了专业知识、热心公益事业的文花枝呈现在人们的眼前。
2013年，文花枝硕士研究生毕业，成为湘潭市旅游局的一名职工。多年过去，文花枝说：“不想永远活在当年的光环里，希望为大家做一点实事。”
2012年，因行政区划调整，原属于湘乡市龙洞镇的平里村划归韶山市管辖，这个三面环山的小山村，成为了韶山市最穷的一个村。2015年，文花枝作为扶贫专干，被派往平里村担任村党支部第一书记。
山路崎岖，行走不便，她就搭乘摩托车，逐家逐户走访，将村民的致贫原因、贫困程度、扶持需求等基本信息都一一记录下来，为每户贫困户制定了详细的脱贫计划。
丧偶独居的村民肖金华，眼睛有残疾，家里缺少经济来源，意志消沉。“不放弃希望，生活会好起来的。”文花枝不仅为她争取了生活补助，还再三登门，用亲身经历鼓励她，让她又重新燃起了生活的希望。
在文花枝的努力协调下，优秀旅游企业负责人、旅游策划专家多次进村考察，为村里的旅游发展出谋划策。如今，依托韶山旅游优势，平里村的农户建起了水上餐厅、杨家园民宿、孔雀园农庄等多处农家乐，旅游业发展得有声有色，村民人均可支配收入突破万元。
文花枝并未停止前进的脚步。眼下，她还在进行残疾人基础设施的调研，定期参与道德讲堂等公益活动，用实际行动传递着人间大爱。
《 人民日报 》（ 2019年01月09日 08 版）
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