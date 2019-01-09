最美的青春，定格在扶贫路上

樊贞子走访慰问村里贫困户。

吴应谱帮贫困户搬运物品。

樊贞子生前最后一条微信“朋友圈”发文截图。

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吴应谱担任雅洋村第一书记不到一年时间，走遍全村14个自然村，写满8本工作日志，对263名贫困户的情况摸得很透。

除了在船舱村挂点4户贫困户，樊贞子还是大杨村的驻村干部，同时兼任乡镇妇联专职副主席、组织委员、统战委员，还担任乡镇的报账员和协税员。

时间倒回到2018年12月16日下午，江西省九江市修水县，90后基层干部夫妇在访问贫困户途中车辆失控坠河。28岁的丈夫吴应谱，23岁的妻子樊贞子及其腹中两个月的胎儿不幸溺水遇难。

当救援队打开变形的后备箱，人们才发现，里面还有樊贞子帮贫困户游承自卖往县城的3只土鸡。

“她一直坚持工作，说关键时刻不能掉链子”

在修水县委和县政府举行的追悼会上，75岁的游承自泣不成声。

那天是周日，大椿乡干部樊贞子前往距离县城近3小时车程的船舱村入户调研。担心山路险峻，在复原乡雅洋村担任第一书记的丈夫吴应谱与妻子同行。二人完成工作后，返回县城。途经溪口镇易家湾路段时，意外发生了。

“……不吃饲料，纯土鸡，35元/斤，一只大概四五斤左右，深山土鸡，味道鲜美，可送货上门……”这是樊贞子生前发在“朋友圈”的最后一条信息。当天夫妻俩入村，除了看望贫困户，还要运送3只土鸡到县城，并亲手将595元货款交给贫困户。

“贞子给了我600元，我找回5块，她坚决不收。”游承自手里攥着那原封未动的600元钱，泪流不止。

游承自的妻子曾长期瘫痪在床，现已去世。儿子和儿媳妇在外打工，3个孙子孙女正是上学的年龄。“贞子每次来都给他带东西，有时候是水果，有时候是棉被。”船舱村第一书记石黄华说，为了帮游承自尽早脱贫，贞子鼓励他养土鸡，现在有50只了。

樊贞子是乡里2017年招录的公务员，1995年出生。去年11月7日，她刚刚和比她大5岁的吴应谱登记结婚。

樊贞子的家庭条件不错，是家中的“千金宝贝”。“出事后我才知道，樊贞子的爸爸曾经劝女儿不要到乡下来。她刚刚怀孕那阵，正好是扶贫工作最忙的时候，家人又劝她换个工作。”大椿乡党委书记晏少兵说，“她一直坚持工作，说关键时刻不能掉链子。”

“饭桌上，弟弟还在教弟媳算贫困户的收入”

“知道要去扶贫，吴应谱是县政府办第一个报名参加的。去的还是距离县城最远的乡镇之一——复原乡，离樊贞子工作的乡镇也很远。”修水县政府办主任齐军说。

吴应谱的家乡正是樊贞子工作的大椿乡，二人也因此结缘。县政府办对口帮扶5个贫困村，并向其中4个村派出了脱产的扶贫工作队，吴应谱被任命为雅洋村第一书记。

“吴应谱为了筹办婚事，费了很多心思。”齐军说，他家里兄弟姐妹多，父母身体不好，生活困难。为了装修婚房，他至今还欠着不少债务。

到快结婚时，正值乡里各项工作都在快速推进，作为第一书记，吴应谱压力很大。“他5号休的婚假，8号就回来上班了。”齐军说。“去扶贫之前，我爸问他，怎么要去这么远的地方啊？他对我爸说，因为我不光是吴家的儿子，也是党的干部啊！您保重身体，明年还要帮我带孩子呢！”吴应谱的二姐回忆，“出事那天中午在家里吃的那顿饭，是他们两口子结婚一个多月后第一次回家。饭桌上，弟弟还在教弟媳算贫困户的收入。”

吴应谱在担任雅洋村第一书记不到一年时间里，走遍了全村14个自然村，写满8本工作日志，对62户263名贫困户的情况摸得很透。雅洋村的药材基地、光伏电站、扶贫车间和专业合作社里，都有他的身影。

“他不像一个干部，更像我的亲戚。他自己家装修欠了债，还拿工资借我装修！”在吴应谱的帮助下，61岁的村民古和平一辈子第一次住进了砖瓦房。

“坐在办公室里是脱不了贫的”

就是这样热爱基层工作的小两口，把生命永远定格在了扶贫路上。

“虽然年纪小，但是他们朴素的事迹，是修水县扶贫干部群像中最感人的一笔。小两口给年轻扶贫干部树起了好标杆。”修水县委书记孙朝辉说。

修水县是国家级贫困县。县内交通不便，对外没通火车。全县有133个贫困村，其中21个为深度贫困村。经过近年持续不断的努力，目前还有16个村尚未脱贫，其中深度贫困村10个。

除了向贫困村派驻驻村工作队和第一书记外，修水县委和县政府在全县推行“大村长”制、大督查机制和非贫困村驻村工作队全覆盖，确保全县高质高量、如期“脱贫摘帽”。按照省、市统一部署，修水县预计在2019年完成所有贫困村脱贫退出。

如今，修水县共有360多个第一书记，8000多名扶贫干部工作在脱贫一线，像樊贞子夫妇这样的90后扶贫干部就占1/3。

“这样的悲剧很罕见，但是这样的年轻基层干部真的不少见。”修水县农工部长梅勇说。

修水县16个尚未脱贫的贫困村，有3个在大椿乡。没有扶贫干部的担当奉献，脱贫任务就不可能完成。除了在船舱村挂点4户贫困户，樊贞子还是大杨村的驻村干部，同时兼任乡镇妇联专职副主席、组织委员、统战委员，还担任乡镇的报账员和协税员。这样的工作节奏，并非樊贞子一人独有，而是乡镇干部的常态。

在樊贞子工作过的船舱村，共有帮扶干部27名，其中乡政府干部6名，村干部5名，县财政局帮扶干部16名。第一书记石黄华驻村3年，年均在村里、在路上的时间近300天，穿着和说话方式已经和村民打成一片。

晏少兵对樊贞子始终深感愧疚，“如果我安排她坐办公室，也是可以的，毕竟她是刚走出学校才一年的小女生。然而，我们都知道，坐在办公室里是脱不了贫的。”

“我们正在商定接替贞子的人选。现在已经有人主动请缨，接过他们小两口的接力棒，帮扶群众走完脱贫攻坚最后一段路。”晏少兵说。

这是一个令人痛惜的故事。

他们是一对90后扶贫干部，把年轻的生命献给了钟爱的扶贫事业。这样的悲剧很罕见，但这样任劳任怨的基层干部却不在少数。

“全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在农村，特别是贫困地区。”脱贫攻坚任重道远，正因无数个“他们”在基层岗位上坚守，默默地付出，乡亲们加快脱贫攻坚奔小康的步伐才能迈得更稳、更坚实。

——编 后

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 11 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)