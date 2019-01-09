中央政法委牵头成立联合调查组 调查“千亿矿权案”卷宗丢失等问题

新华社北京1月8日电 （记者杨维汉、罗沙）记者8日从中央政法委了解到：针对网上反映的最高人民法院二审审理的陕西榆林凯奇莱能源投资有限公司诉西安地质矿产勘查开发院合作勘查合同纠纷案卷宗丢失等问题，近日，由中央政法委牵头，中央纪委国家监委、最高人民检察院、公安部参加，成立联合调查组依法依纪开展调查，相关事实查清后将向社会公布。调查组同时公布了联系电话。
最高人民法院党组召开会议，表示坚决拥护中央政法委牵头的联合调查组调查“千亿矿权案”卷宗丢失等问题，将全力配合联合调查组工作。
《 人民日报 》（ 2019年01月09日 11 版）
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