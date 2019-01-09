多部门联合整治“保健”市场乱象

本报北京1月8日电 （记者林丽鹂）1月8日，多部门联合部署整治“保健”市场乱象百日行动电视电话会议在京召开，宣布将在全国范围内加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度，依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。

国家市场监管总局局长张茅说，“保健”市场乱象严重危害民生，严重影响经济高质量发展，严重破坏社会和谐稳定。社会舆论对此反映强烈，人民群众迫切要求予以整治。

本次百日行动从2019年1月8日开始，参与的13个部门包括：市场监管总局、工业和信息化部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、广电总局、中医药局、药监局、网信办等。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 10 版）

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