为柬埔寨经济发展提供强大动力支撑

桑河二级水电站被认为是“柬埔寨的发电主力军”。图为水电站全景图。

中方技术人员为柬方员工讲解技能知识。

中方技术人员指导柬方员工使用相关设备。

华能桑河二级水电站供图

■桑河二级水电站年发电量可达19.7亿千瓦时，按照柬埔寨全国1400万人口、全年社会用电量88亿千瓦时来计算，一个桑河二级水电站就能解决约300万柬埔寨人一年的用电问题。

■水电站带动了金边、磅湛、桔井等周边地区电力基础设施建设，保障了柬埔寨在供电方面的独立性和安全性，对加快湄公河流域水电资源开发、改善柬埔寨能源结构、促进柬埔寨经济社会发展具有重大意义。

■如今的桑河二级水电站移民新村已经成为柬埔寨移民项目的示范工程，连洪森首相都说想来移民新村住上一晚，体验一下当地移民的幸福新生活。

蜿蜒曲折的湄公河自北而南，浩浩荡荡地流入柬埔寨境内，在其东北部的上丁省延伸出一条长数百公里的支流——桑河。“上丁省正好处在湄公河、赛公河与桑河的交界处，这么好的资源，要是开发利用好了，我们上丁肯定可以发展得更好。”汽车沿着七号公路跨越宽阔的桑河，司机阿棉对本报记者感慨道。

2018年12月17日，由中国华能集团建设的桑河二级水电站在上丁省正式竣工投产。这个柬埔寨史上最大的水电工程，拥有长达6.5公里的亚洲第一长坝。作为“一带一路”建设和柬埔寨能源建设的重点项目，桑河二级水电站促进了上丁省各领域的发展、改善当地百姓生活，将为柬埔寨经济发展提供强大动力支撑。

“桑河二级水电站就是柬埔寨的发电主力军”

桑河二级水电站坐落在上丁省西山区境内的桑河干流上，长长的大坝将自东向西流淌的桑河拦腰隔断，形成一个面积达330平方公里的巨大水面。水电站利用湍急的河水产生电能，同时调蓄桑河下游的水量，这一宏伟工程也被视为中柬能源合作的典范。

柬埔寨水利资源丰富，但由于开发能力有限，常年面临电力供应不足、用电依赖进口的问题。桑河二级水电站的全面投产，为柬埔寨彻底扭转这一局面带来了可能。

桑河二级水电站总库容27.2亿立方米，总装机容量40万千瓦，占柬埔寨全国总装机容量的近20%，由8台中国制造的5万千瓦机组合力供能。水电站年发电量可达19.7亿千瓦时，按照柬埔寨全国1400万人口、全年社会用电量88亿千瓦时来计算，一个桑河二级水电站就能解决约300万柬埔寨人一年的用电问题。

对于桑河二级水电站如此巨大的发电量，柬埔寨矿产能源部部长瑞赛激动地说：“桑河二级水电站就是柬埔寨的发电主力军。”他表示，水电站带动了金边、磅湛、桔井等周边地区电力基础设施建设，保障了柬埔寨在供电方面的独立性和安全性，对加快湄公河流域水电资源开发、改善柬埔寨能源结构、促进柬埔寨经济社会发展具有重大意义。

在水电站竣工投产仪式上，柬埔寨首相洪森表示，水电站的竣工投产，进一步推动了柬埔寨工业、农业、制造业、旅游服务业的发展，为柬埔寨的能源安全、民生发展、经济建设作出了重要贡献。

22岁的柬埔寨小伙子里希自从大学毕业后，便来到桑河二级水电站从事运维工作，如今已快半年。里希告诉记者，虽然他专业知识功底不错，但由于没有在大型水电站工作的经验，入行不久就感到有点招架不住，直到遇见水电站的中国师傅高瑞。

“工作过程中，我偶尔会有些小失误，师傅总是先耐心地解释错误在哪里、为什么会出现，然后再亲自操作示范，直到我完全掌握工作要领。”刚刚走出大学校园，就得到了进入桑河二级水电站工作的机会，里希说，同学们非常羡慕他，不仅工资高，而且技能进步也非常快，“我对自己未来的职业生涯充满了信心！”

“一带一路建设为我们带来了发展机遇”

水电站建设往往伴随着移民搬迁，让世世代代居住在桑河边的当地百姓迁居并非易事。华能集团在移民安置过程中，坚持“迁得出、稳得住、能发展”的工作思路，充分考虑当地移民的利益。目前，受水电站蓄水影响的全部840户3690名移民都已住上宽敞明亮、安全漂亮的新房子。

赛谷村是三个移民村之一，这里学校、医院、寺庙、警察局等机构一应俱全，排水系统、电网、水井等原先老村庄欠缺的基础设施也应有尽有。桑河二级水电有限公司副总经理李梦森告诉记者，搬迁之前，百姓还都有些不放心，搬迁之后，大家都后悔没有早点搬进来。“如今的桑河二级水电站移民新村已经成为柬埔寨移民项目的示范工程，连洪森首相都说想来移民新村住上一晚，体验一下当地移民的幸福新生活。”

在吉姆大妈家的后院，记者看到长势旺盛的木瓜树和香蕉树。“我们每个人都分到了5公顷土地。现在家里房子比以前的老房子大多了，我就在自家后院种了木瓜树和香蕉树，既可以自己吃也可以补贴家用。你看，这木瓜长得多大！”热情好客的吉姆大妈随即摘下一个木瓜，分给华能集团的工作人员和记者。

建设水电站，环保是一项非常重要的工作。桑河二级水电站始终坚持开发和保护并举，主动投入约150万美元在水电站右岸增设鱼道，保护洄游鱼类的生存繁衍，中国企业重视环保的良好形象也赢得柬埔寨百姓的认可。

在赛谷村村头，65岁的赛玻莉大妈和老伴看到水电站的工作人员来了，激动地上前迎接，像老朋友般拥抱致意。赛玻莉大妈告诉记者，因为家人爱吃鱼，她的弟弟便经常去桑河撒网捕鱼。以前的桑河水浅但湍急，一天也捞不到几条小鱼。如今水电站修好后，宽阔平缓的水库孕育了大量淡水鱼，在捕鱼季，她弟弟一天可以捕获20多公斤鱼。

柬埔寨上丁省省长蒙沙仁告诉本报记者，桑河二级水电站不仅极大地改善了本省工业、居民用电的情况，而且也为本地居民创造了大量工作岗位，为柬埔寨培育了一批工程建设、水电技术的专业人才。蒙沙仁说：“相信会有越来越多的外资企业到上丁省投资，‘一带一路’建设为我们带来了发展机遇！”

（本报柬埔寨上丁1月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 03 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)