按时保质完成“大棚房”清理整治

新华社北京1月8日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华8日在河北、北京、天津等地调研“大棚房”问题清理整治工作。他强调，要坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实履职尽责，深入排查、彻底清查，坚决整治、加快整改，强化追责问责，不折不扣抓好“大棚房”清理整治工作，确保按时保质完成整治任务，坚决遏制农地非农化乱象。
胡春华先后来到河北省大厂县陈府镇、北京市通州区于家务乡、天津市武清区石各庄镇，深入农业庄园、休闲农业观光园、设施农业基地，实地察看违法违规占用耕地建设非农设施拆除清理、农业大棚看护房超标整治和耕地恢复种植情况。
胡春华强调，要逐级落实责任，主要领导要亲自过问亲自抓，确保各项清理整治措施落细落实。要强化拉网式排查和实地核查抽查，加强社会监督，切实摸清底数。要动真碰硬整治整改，对占用耕地违法违规建设非农设施行为，坚决退房还地、恢复农业生产，对责任主体依法依规从严查处。要加强督察检查，强化执纪问责，对清理整治工作推进不力、不作为和失职渎职、违纪违规的人员，依法依纪严肃追责问责。要准确把握清理整治范围，做好宣传引导，有效疏导缓解矛盾，保持社会大局稳定。
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