新年再探新消费：提升服务水准 撬动产业发展

在上海展览中心举行的亲子奇妙日活动人气火爆，图为孩子们在练习“陆地冰球”。

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北京一位营养师正在通过微博回答网友提问，网友提问时需付费。

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在杭州某美妆达人正在介绍如何使用化妆品。

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伴随消费升级步伐加快，服务消费占比稳步提高，消费者需要获得的满足程度、满足层次越来越高，撬动相关产业发展，形成新的消费热点。其中，亲子消费、知识消费、美丽消费是这两年增长较快的细分领域

亲子消费

孩子成全家消费的“发动机”

“伴随二孩家庭增多，育儿市场迎来人口红利。互动性更强的亲子游、亲子摄影、亲子早教等消费细分市场受到青睐”

最近，哈尔滨市某公司职员曲平平忙着给孩子报班，“几年前生老大的时候，市面上没有这么多早教机构，现在有了老二后，发现很多一两岁的孩子上早教班，我们也试试。”她最终选择了一家连锁早教机构。“办卡后每节课100多元，孩子两岁半以前家长可以陪着孩子一起上课，一起进行认知训练、音乐训练等，不仅能增进亲子感情，还能看着孩子成长进步。”

今年1月1日是我国实行全面二孩政策三周年，国家卫健委最新数据显示，2017年和2018年连续两年，全国新出生二孩已占出生人口比重一半以上，进一步扩大了亲子消费。

“周末一家四口到商场玩一些体验项目，比如室内攀岩，这是我家最喜欢的娱乐方式。不仅能锻炼孩子能力，也能增加和其他孩子互动的机会。”山东烟台市民李鑫媛说。大悦城购物中心发布的消费场景洞察报告显示，儿童是带动全家消费的“发动机”，不少购物中心已变身亲子游乐场，53%的家长带孩子去商场的动机是娱乐。

易观分析师陈宇说：“伴随二孩家庭增多，育儿市场迎来人口和消费升级的红利。互动性更强的亲子早教、亲子游、亲子摄影等亲子消费细分市场逐渐受到80后、90后家长青睐。”

“这次全家来北京玩，我请了一位当地的摄影师，跟拍我们一家四口，留下陪伴孩子成长的画面。”深圳市民秦舟说。她聘请的摄影师告诉记者：“过去跟拍婚纱照比较多，现在亲子照的市场需求更旺盛，前景看好。”

据旅游出行服务平台飞猪大数据统计，2018年暑期，1/4的旅行预订用户都是“有孩一族”，而随着80后、90后成为0—12岁孩子父母的主力军，带孩子去旅行的比例也在持续升高。亲子游的内容精彩纷呈，除了较受欢迎的乐园游和海岛游，一些特色线路也成了亲子游的新宠，比如去四川看大熊猫、去内蒙古草原策马奔腾等。

在亲子消费火爆的同时，也有一些问题值得关注。“我给女儿报的蕃茄田美术课，原本离家很近，去年底商家通知变更上课地点，搬到另外一个区，我接送孩子不便，要求退掉剩下的课程。商家却要求退还办卡时给小朋友的赠品，并且还不能一次性退清学费，我觉得这些是霸王条款。”沈阳市民王女士说。

陈宇说：“去年发布的《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》对校外的培训机构进行了规范。希望未来继续强化监管、净化市场环境，进一步激发市场潜力。”

美丽消费

男士女士都愿做好身材管理

“从健康消费、美丽消费等大数据中可以看到，‘ 美好生活’所包含的多元化、品质化消费需求正呈现出快速增长的趋势”

“先买10堂私教课试试。”上海市某日化公司员工郝望在所住小区附近健身房体验过私教课后决定坚持练下去。“这几年肚子长起来了，有点‘发福’，不仅有健康隐患，也影响形象。我花钱健身，不追求练出‘马甲线’，但希望能做好身材管理。自己这方面知识少，有教练指导，入门会比较快。”郝望说。

“马甲线”“A4腰”等网络词汇走红，背后折射出人们对健身健美的追捧。据艾瑞咨询发布的中国全民运动健身行业报告，民众对健身关注热情上升，运动健身、塑身成为时尚生活方式。

“公司附近有不少美容院。下班后来做个面部护理，既为了变美，也是来放松一下。”在北京市朝阳区朝阳门附近工作的旅游顾问方昀说。记者在这家美容院看到，晚上7点多，排队等待的顾客仍有很多，一位工作人员说：“工作日中午和晚上都很忙，最忙的时候晚上11点多才能下班。周末一般需要提前预约才有位置。”

据波士顿咨询公司（BCG）消费者洞察智库的研究报告，时下女性消费目的并非仅仅是满足生活需求，还在于改善生活品质、享受生活。

近年来，与美丽相关的消费品增速较快。据国家统计局数据，2018年1—11月份，化妆品类商品零售额同比增长10.5%，高于社会消费品零售总额增速1.4个百分点。其中女性自然是消费主力，但很多男性消费者也越来越“精致”。据淘宝全球购数据，2018年男士彩妆和BB霜销量都有近100%增长。

无论是通过健身进行身材管理，还是通过美容美妆提升形象，都展现了人们对健康美丽的追求。“从电商平台的健康消费、美丽消费等大数据中可以看到‘美好生活’所包含的多元化、品质化消费需求正呈现出快速增长的趋势。消费升级趋势下的中国市场正展现出旺盛的活力。”数字经济研究院执行院长黄日涵说。

知识消费

不同人群可获均等学习机会

“在线平台上海量的知识产品与服务，打破了地域和时空局限，为不同类型的人群创造了一个均等的学习机会”

每晚8到10点，在江西省贵溪市某事业单位上班的彭来超都会进入专门的学习时间——在线学习付费音频课程，这已成为他两年多来雷打不动的习惯。

“我是‘得到’与‘喜马拉雅’两款APP的忠实拥趸，两年来购买过不少课程，既有财经内容，也有人文社科内容。价格也不贵，不少课程单价都在100元以内，还可以利用碎片时间进行学习，比如坐车上下班或在餐厅排队的时间都可以利用起来。我确实学到很多实实在在的干货，对开阔视野、提升本领都有不小作用。”彭来超说。

像彭来超这样喜欢在线学习的用户越来越多。分答、知乎Live、喜马拉雅FM“好好说话”……经过几年快速发展，知识付费品种从最初的读书延伸到音频、视频等众多领域。截至2017年底，知识付费用户已达1.88亿人，预计到2020 年，知识付费将会有2亿人群，行业总收入规模达到320亿元。

“知识消费越来越走俏，这是消费升级在精神层面尤其是教育和知识领域的生动体现。”中国人民大学经济学院教授王孝松说，随着居民收入增加和物质消费水平的提高，人们对文化、知识等精神产品的需求越来越多，由此将带动知识经济的新爆发。

中央财经大学文化与传媒学院院长魏鹏举认为，知识消费产业按照服务对象不同可分为三类：服务于各行各业专业人士的研究报告和专业资讯，依托互联网平台服务于在某个领域有学习需求人群的在线教育，以及作为分享经济表现形式的付费知识消费。

“在线平台上海量的知识产品与服务，打破了地域和时空局限，为不同类型的人群创造了一个均等的学习机会，这是互联网经济的一大红利。”彭来超说。

“在线学习的确方便快捷，但网上的优质知识内容还是较少，不成体系。”在北京某金融企业上班的胡爽说，现在一些知识付费平台上课程质量良莠不齐；碎片化学习难以形成系统性、连贯性知识体系……这些是知识付费市场频频被提到的“痛点”。

王孝松认为，知识付费还有很长的路要走，挤水分、留干货、提实效，是这片蓝海上弄潮儿们需尽快解决的问题，也是推动行业高质量发展的关键。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 19 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)