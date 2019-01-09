充电桩建设须盘活存量

盘活存量资源，大幅提升现有公共充电桩的使用效率，不失为有效缓解充电基础设施供给不足的一剂良方

“在外面拉活，车快没电了，连续找了几个充电桩，不是坏的就是有燃油车占着停车位。”最近，笔者在乘车时，一位快车司机倒出了自己的“苦水”：如果电动车还剩30公里续航里程，就只能接10公里以内的订单，剩下20公里要用来找充电桩。

因故障和被占用而造成的充电桩使用率低问题值得关注。事实上，近年来我国公共充电桩建设一直在稳步增长，数据显示，截至2017年底，我国已建成公共充电桩21万个，保有量居全球第一，但公共充电桩的使用率还不到15%。一头是数量激增，一头却是使用率偏低，充电桩建设如何才能“喂饱”高增长的新能源汽车？

作为新能源汽车的动力保障，充电基础设施建设关乎新能源汽车究竟能开多远，更关乎新能源汽车产业到底能走多好。近年来为鼓励新能源汽车发展，配套领域政策利好频出，推动充电桩行业进入快速发展期。今天，在一些大城市打开手机地图分别搜索“加油站”和“充电站”，会发现在同一区域充电站的数量已远超过加油站。有关数据显示，截至2017年底，全国车桩比已达到3.5∶1。虽然要实现充电桩“一个萝卜一个坑”，还需在规模上持续发力，但倘若能盘活存量资源，大幅提升现有公共充电桩的使用效率，不失为有效缓解充电基础设施供给不足的一剂良方。

盘活存量，就得补上充电桩建设的质量短板，不妨从以下几方面做出改进。

应对设备故障，要加强线下“排雷”，也要有线上“预警”。快速增加的充电桩对完善基础设施运维服务提出了更高的要求，这就要求运营商加大定期检查力度，为充电桩做好“体检”；同时，也可在线上APP增加“坏桩报修”功能，车主一旦发现故障，可自动向运营商发起报修，让后续电动车司机少走弯路。

解决车位被占，有关部门要给力，相关主体也要发力。事实上，针对充电车位被占用等问题，北京等地已推出相关条例，明确要求燃油车禁止占用电动汽车专用泊位，但在实施过程中仍然面临处罚难，应尽快制定配套措施，让车与桩能有效对接。此外，一些公共停车场通过加强人员巡逻，及时实现两类车腾挪置换的举措，也值得相关主体借鉴。

提高使用效率，靠“人力”，更要靠“智力”，特别是大数据技术。盘活现有充电桩资源，解决充电桩限制问题，关键要实现资源的优化配置，用大数据分析来辅助实现充电桩和电动车二者的资源匹配。要实现这一目标，须尽快打通多家充电桩运营商的数据孤岛，实现数据互联互通，让车主能够在一个终端看到更多充电桩的使用情况，实现电动车的有效调度。

随着充电技术的不断发展，我们有理由相信，未来一个充电桩可以在更短时间内服务更多电动车。由此看来，从现阶段起，重视提升每个充电桩的使用效率，将助推新能源汽车产业驶向更美好的明天。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)