浙江省宁海县多策并举服务民营企业 “五问五帮”释放民企活力

在浙江省宁海县建新赵氏集团，一场民企“夜谈”正在进行。“希望原有厂房回购得到支持”“生活配套存在困难”……周边民营企业纷纷赶来，向宁海县有关负责人反映土地、融资、人才、税收等方面的难点。

“民营企业是县里经济的顶梁柱，我们会尽全力扶持企业发展和保护企业家的合法权益。大家放心，我们不会说空话。”宁海县委书记杨勇一一记下企业的诉求。

“昼访夜谈、蹲点破难”，是宁海县正开展的“五问五帮”企业服务季活动之一。在宁海县，民营经济生产总值占比达73.8%。宁海县有关负责人介绍，为了帮助民营企业解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，宁海推出“五问五帮”企业服务季，包括一问预期好不好，帮助企业树信心；二问负担重不重，帮助企业降成本；三问融资难不难，帮助企业牵好线；四问空间够不够，帮助企业破瓶颈；五问后劲足不足，帮助企业强创新。相关方面纷纷行动起来。

——优环境。宁海县有关负责人介绍，宁海不断深化“最多跑一次”改革，开工前审批从一般的157天，缩短至最多37个工作日；在全省首创“审批法庭”，对一些多部门职能交叉的审批事项进行裁定，争取让企业一次也不要跑。此外，宁海还出台了《关于促进民营经济高质量发展的若干意见》，围绕有效降低企业成本、加大金融支持实体经济力度、优化民营企业营商环境等10个方面制定出台30条精准措施，助推民营经济发展壮大。

——破难题。位于宁海县西店镇的吉德电器前段时间遇上了难题：“由于近些年发展迅速，企业需要在异地扩建厂房。按照正常建设审批程序，需等全部厂房竣工后再验收，办完各种手续才能使用。这样一来，厂房最快也得等今年9月才能使用。”为了解决这一难题，西店镇党委书记张伟标召开了5次专题协调会，决定边建设边分段验收。这一改变让企业的生产流水线提前在新车间安装完成，一天就可创产值200万元。

——送服务。宁海县创设了“亲清家园”，即非公有制经济人士服务中心。“‘亲清家园’定期开展教育培训、引资引智等活动，促进政企、政商良性互动。”宁海县有关负责人说，“亲清家园”采用社会化运作模式，政府出资，同时采用“服务外包”“委托运行”方式，做好日常运转工作。

“好时不扰、难时出手”，多策并举让民营经济创造活力充分迸发，宁海经济社会发展势头良好。据介绍，去年前三季度宁海县GDP增幅为8.3%，投资增速达23%，出口增速达15.5%。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)