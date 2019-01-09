原标题：2019省级两会今起拉开大幕 各地年度成绩单将亮相

2019省级两会今起拉开大幕 各地年度成绩单将亮相

中新网客户端北京1月9日电(冷昊阳)今天，西藏自治区政协十一届二次会议将开幕。随着西藏进入“两会时间”，2019年省级地方两会也将就此拉开大幕。各地经济社会发展将亮出怎么样的年度成绩单，又将如何规划今年的发展目标，诸多关注点值得期待。

中新社记者 佟郁 摄

31省份两会本月扎堆召开

根据此前公布的消息，西藏自治区政协十一届二次会议将于今天开幕。从今天起至本月底，全国31省份的省级两会都将密集开幕。

在西藏之后，下一个进入“两会时间”的是北京。根据公开报道，北京市政协十三届二次会议将于1月12日开幕。随后，黑龙江、四川、安徽三省份将于13日召开当地的政协会议，进入“两会时间”。

相较而言，上海、重庆、贵州等省份的开会时间则较晚。按照公开报道，这三个省份的人代会开幕日期都为1月27日。

目前，仍有部分省份尚未公布当地两会开幕的具体日期，例如，吉林、江苏、浙江、山东、甘肃等省份都将当地人代会的时间定为“1月下旬”。

此外，今年北京、天津、重庆、浙江、贵州、海南、云南、广西等不少省份的两会时间也曾经历调整。

例如，重庆市五届人大二次会议开幕时间由2019年1月20日至24日调整为1月27日至31日；安徽则将原定于1月22日开幕的省十三届人大二次会议，调整至1月14日。

中新社记者 杨艳敏 摄

政府工作报告引期待

无论是全国两会还是地方两会，政府工作报告都是备受舆论关注的焦点。

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。在此背景下，各地将亮出过去一年怎样的“经济成绩单”，又如何规划今年的经济社会发展目标，引人关注。

此前，北京、上海、安徽、河南、广东等地，都用了不同的形式，对政府工作报告公开征求意见建议。

记者统计发现，经济发展、城乡建设、脱贫攻坚、生态环保、营商环境、政府建设等，是各地征求意见建议的“关键词”。

此外，诸如京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区建设等，各地如何进一步对接和落实国家战略，又如教育、医疗、就业、住房、环保等，各地又将如何回应民生关切，这些都是舆论关注各省份政府工作报告的切入点。

省级人大专门委员会将迎新变化

在各地已经公布的会议议程中，除了常规的审议或审查政府工作报告等六个报告之外，部分省份还有涉及省级人大专门委员会的相关议题。

例如，重庆披露的省级人代会建议议程显示，会议将决定市第五届人民代表大会有关专门委员会的设立、更名及通过其组成人员的人选；吉林的建议议程则提出，审议吉林省第十三届人民代表大会第二次会议关于吉林省第十三届人民代表大会有关专门委员会更名的决定草案。

同时，还有省份披露了更加具体的信息。例如，在西藏人代会的议程中，有一项为“通过关于设立自治区第十一届人民代表大会社会建设委员会的决定”；宁夏人代会的建议议程中也提到，决定自治区第十二届人民代表大会内务司法委员会更名为监察和司法委员会、设立社会建设委员会。

中新社记者 武俊杰 摄

多地强调会风会纪

在省级地方两会开幕前夕，多地在人代会启动筹备工作之际，都特别强调了严肃会风会纪，确保大会风清气正。

例如，在今日开启“两会时间”的西藏，该地人代会大会筹备组专门设立了会风会纪监督组，将不间断对会议现场、代表驻地等进行监督检查，对附近的饭店、商场、娱乐场所等进行明察暗访，公布会风会纪监督电话，受理有关会风会纪和拉票贿选的问题线索，对违反会风会纪的行为，将予以严肃处理，决不姑息迁就。

在浙江，该省提出，全体服务保障人员都认真贯彻落实中央“八项规定”和省委的“36条办法”，要做到节俭办会，安全办会，按规定办会，始终不碰红线、不触高压线；要做到贯彻落实总务工作意见不走样、不变调、不打折扣；要做到会议后勤服务保障既热情周到、又符合规矩，既勤俭大方、又显正式隆重。

此外，在辽宁，该省要求节俭务实办会，除外市会议列席人员外，其他会议列席人员不再安排住宿。大会秘书处继续设立会风会纪督察组，确保大会风清气正。(完)

(责编：杨曦、赵爽)