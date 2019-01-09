原标题：多地调整公积金政策：提取便利了 条件放宽了

中新经纬客户端1月9日电(董湘依) 住房公积金政策历来备受购房者关注。近来，包括河北、北京、广州、南京、汕头、长沙、银川、福州、哈尔滨等多地调整公积金提取政策。

资料图。 中新经纬摄

具体来看，各地政策各有侧重。如：北京、银川对公积金提取手续进行了简化；福州调高提取额度、广州放宽异地购房提取。与此同时，长沙、汕头则收紧提取政策，对缴存时限、异地购房和个人征信等规定更为严格。

提取便利了！

对于不少人来说，买房、租房提取公积金要提供不少证明材料，比如单位提取证明、房屋租赁登记证明等等，少一项都会无法提取，造成极大不便。而从去年底开始，北京等地简化了公积金提取手续，切实解决了公积金缴存人“最后一公里”的问题。

北京市公积金提取、贷款手续可在网上办理。

北京住房公积金管理中心明确，49个服务事项可以通过网上申请或网上办结，其中包括公积金提取和公积金贷款，比如住房公积金缴存单位信息变更、调整月还款额、公积金贷款延长贷款期限、开具全部还清证明等。

银川、哈尔滨也实行了公积金业务网上办理，单位缴存人只需在业务柜台进行认证注册后，“足不出户”即可办理住房公积金业务。

南京明确提取公积金不必再提交10项证明材料。

根据南京住房公积金管理中心发布的“证明事项取消目录”，购买二手房提取公积金的，不再需要提交《中华人民共和国现金完税证》；租房提取公积金的三大证明：房屋租赁登记证明、职工夫妻双方收入证明、当年全部租金发票也不用再交了。另外，外地户籍职工离职申请提取公积金的，不再需要提交在外地缴纳社保证明。职工死亡或者被宣告死亡后，其合法的继承人、受遗赠人不用提交死亡或被宣告死亡职工的死亡证明。

秦皇岛对住房公积金提取手续进行了简化，取消单位开具的《住房公积金提取申请书》及《住房公积金贷款按年委托提取申请书》；职工也无需提供《个人住房公积金借款合同》。

此外，河北省直、石家庄住房公积金管理中心近日发文，停止办理住房公积金贷款置换商业银行个人住房贷款业务。

除了简化提取程序，多地还探索利用人脸识别技术提取公积金，切实解决了证明“我是我“的难题。2018年12月26日，江苏泰州、盐城、镇江、扬州及省直公积金可支付宝在线提取，民众足不出户，公积金即可秒到账，此后有望在全省覆盖。

条件放宽了！

为保障购房者和租房者的权益，多地政策侧重于扩大住房公积金覆盖面，如：福州提高了职工公积金提取额度，广州允许购房者在异地提取公积金。

资料图。中新经纬 贾亦夫摄

2019年1月1日起，福州职工家庭住房公积金贷款最高额度从双职工60万元、单职工40万元调整为流动性正常状态下的双职工80万元、单职工50万元。

福州住房公积金管理中心表示，即便机构资金处于紧张状态，对首次申请住房公积金贷款且名下无房的职工家庭，仍不受住房公积金资金流动性因素的限制。随着资金流动回归正常，高额度的购房利好也将惠及更多居民。

2018年12月24日，广州住房公积金管理中心公布《广州市住房公积金提取管理办法》，放宽异地购房提取范围，提出缴存人及配偶在广州市无自有产权住房的，在毗邻广州的佛山、清远、中山、东莞、惠州、韶关6个城市购买自住住房也可以提取公积金。

与现有政策相比，广州公积金提取政策有一定程度放宽，特别是在异地购房提取范围上。对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进对中新经纬客户端表示，该住房公积金提取办法更多是体现了当前住房公积金制度改革的导向，即针对流动人口需要，提供更为灵活的购房政策和公积金使用政策。

值得注意的是，自从去年底中央经济工作会议提出“因城施策，分类指导”以来，多地出现楼市“微调”迹象，而广州放宽异地购房政策也引发了不小讨论。在专家看来，这一政策并非是楼市调控政策的放松，公积金的使用范围扩大也不是首例，未来针对首套自住型购房者或有更多支持政策出台。

严跃进表示，“这是单纯的公积金使用调整的政策，和当前市场的波动没有多少关系。即便是政策中提到可以到环穗城市购房，其出发点也不是救市，因为该政策也提到了可以到老家即户籍所在地购房。” 不过他也指出，从客观来说，类似政策容易引起市场的交易反弹。

有地区收紧提取政策！

值得一提的是，在调控政策整体未放松的同时，也有二线城市收紧住房公积金提取政策，近期，长沙、汕头在个人征信和异地提取方面作出了较为严格的规定。

资料图。 中新经纬摄

长沙住房公积金管理委员会在《关于进一步优化住房公积金贷款和提取政策有关问题的通知》中规定，征信记录中有连续逾期超过6期记录、累计逾期超过24期记录(助学贷款除外)任一情形，或其他严重失信行为，长沙市公积金中心将不予发放个人住房贷款等。该政策将于2019年2月1日开始执行。

汕头也对住房公积金部分提取条件进行调整，职工及其配偶购买自住住房提取住房公积金，其所购房产所在地必须在职工本人或其配偶的住房公积金缴存地或户籍所在地。所购房产所在地非职工本人或其配偶的住房公积金缴存地或户籍所在地的，则不能提取。

严跃进表示，上述地区对公积金政策收紧说明当前房地产政策管控依然比较严厉。这既符合公积金贷款的政策大思路，也符合房地产市场的管控内容。“从长沙政策来看，类似征信方面有违规的地方，自然也是不允许给予放款的。这也是为了严肃公积金贷款的纪律，防范公积金贷款的恶化。” 他说。

(责编：杨曦、赵爽)